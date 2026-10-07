VIPPOMETRO 03/10/2026

MARTINA GALLIENI
Ad Arteixo nella Galizia spagnola si è tenuto nello scorso fine settimana l’atteso “Trial delle Nazioni 2026”, il Mondiale della disciplina con le squadre azzurre sul podio, grazie all’argento nel femminile e il terzo posto nel maschile. A concludere come seconda è stata Martina Gallieni di Courmayeur insieme alle compagne Andrea Rabino ed Alessia Bacchetta. Dopo il successo del 2025, quest’anno si sapeva che sarebbe stata complicata la riconferma visto il ritorno su alti livelli della Gran Bretagna. Alla fine la gara si è decisa sui particolari, con appena 7 penalità per le britanniche e 14 per le italiane, che con Martina Gallieni meritano di tagliare con merito anche il traguardo d’argento del nostro Vippometro in rialzo.
ERIC MACORI
Il direttivo dell’Acva Sport, la costola dell’Automobile Club Valle d’Aosta che si occupa dell’organizzazione del Rally Valle d’Aosta, si è dimesso in blocco. Il motivo? Divergenze di vedute con l’Aci: impossibile andare avanti così. Ciò che stupisce è che l’ultima edizione del Rally Valle d’Aosta sia stata un successo. Insomma, il presidente dell’Acva Eric Macori, che aveva assunto l’incarico solo lo scorso mese di febbraio, è passato dagli allori a un’inaspettata quanto clamorosa uscita di scena. Ma i protagonisti di questa vicenda non vogliono rivelare i retroscena dell’improvviso divorzio. Così Eric Macori non si offenderà se questa settimana sbanda affrontando in derapata la curva a gomito del nostro Vippometro in ribasso.