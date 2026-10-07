VIPPOMETRO 03/10/2026

Ad Arteixo nella Galizia spagnola si è tenuto nello scorso fine settimana l’atteso “Trial delle Nazioni 2026”, il Mondiale della disciplina con le squadre azzurre sul podio, grazie all’argento nel femminile e il terzo posto nel maschile. A concludere come seconda è stata Martina Gallieni di Courmayeur insieme alle compagne Andrea Rabino ed Alessia Bacchetta. Dopo il successo del 2025, quest’anno si sapeva che sarebbe stata complicata la riconferma visto il ritorno su alti livelli della Gran Bretagna. Alla fine la gara si è decisa sui particolari, con appena 7 penalità per le britanniche e 14 per le italiane, che con Martina Gallieni meritano di tagliare con merito anche il traguardo d’argento del nostro Vippometro in rialzo.