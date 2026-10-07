Visite guidate alla chiesa di Santa Maria e al complesso medievale di Châtel-Argent

VILLENEUVE (fci) Fondation Grand Paradis propone Vivre Châtel-Argent, un ciclo di 3 visite guidate alla chiesa romanica di Santa Maria e al complesso medievale di Châtel-Argent, a Villeneuve.

Gli appuntamenti sono in programma oggi sabato 3, e poi sabato 10 e sabato 17 ottobre, alle 16.

È richiesta la prenotazione sul sito di Fondation Grand Paradis.

L’itinerario si sviluppa sul sentiero intorno alla rocca medievale di Villeneuve.

Durante la visita, con partenza da “la rampa”, la guida accompagnerà i partecipanti alla chiesa e alle rovine del castello, arricchendo la passeggiata con informazioni storiche e prestando particolare attenzione ai dettagli architettonici e artistici.

Prima tappa del percorso è l’antica chiesa di Santa Maria, edificio romanico che sorge su un complesso paleocristiano.

Menzionata per la prima volta in una bolla papale del 1184, fu luogo di culto e d’incontro per la comunità di Villeneuve per tutto il Medioevo fino alla fine del Settecento, quando fu costruita una nuova chiesa nel centro del borgo.

Il percorso prosegue con la visita alla rocca medievale di Châtel-Argent, che sovrasta il borgo di Villeneuve.

Nel 1836 il castello catturò l’interesse del celebre paesaggista britannico William Turner.

Uno degli acquerelli realizzati durante il suo viaggio valdostano si intitola “Châtel-Argent and the Val d’Aosta from above Villeneuve”, ed è oggi conservato al Metropolitan Museum of Art di New York.

Ritrovo e biglietteria: chalet in legno nel parcheggio all’ingresso del borgo di Villeneuve.

Durata della visita 1 ora e 30.

Costo intero 3 euro; ridotto 1,50; gratuito per i bambini fino a 6 anni compiuti, persone con disabilità, residenti nei Comuni soci di Fondation Grand Paradis (Aymavilles, Cogne, Introd, Rhêmes-Saint-George, Rhêmes-Notre-Dame, Valsavarenche, Villeneuve), guide turistiche e guide escursionistiche.

Prenotazione obbligatoria sul sito di Fondation Grand Paradis nella sezione dedicata agli eventi.