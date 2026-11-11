AYMAVILLES (fci) Per consentire la prosecuzione dei lavori di metanizzazione, è disposta la proroga dell’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri lungo un tratto della strada regionale 47 di Cogne, nel Comune di Aymavilles, da località la Ferrière (km 1,450) a località Capoluogo (km 2,065) e da località Le Fournier (km 2,430) a località Le Bettex (km 2,915), fino alle 18 di lunedì 30 novembre, 24 ore su 24.
Aymavilles, ancora senso unico
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