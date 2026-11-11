E’ pronto il nuovo parco giochi di Villeneuve

VILLENEUVE (mye) Ci sono le altalene, anche quella inclusiva e quella a cestone. Il galeone è sparito ma è apparsa la giostra. Per chi vuole tenersi in forma ci sono gli attrezzi, ma c’è spazio anche per le passeggiate e le chiacchiere. Destinato prima di tutto ai bambini, il nuovo parco giochi di Villeneuve – sotto il piazzale all’entrata del paese – è totalmente rinnovato e pronto ad accogliere – al più tardi da lunedì 9 novembre – nuovamente i visitatori. «L’inaugurazione sarà in primavera. – spiega il sindaco Loris Peano – Abbiamo riutilizzato alcuni giochi a molla e trasferito lo scivolo nel giardino della scuola primaria». Lo smantellamento della vecchia «versione» del parco è stato possibile grazie ai volontari, che hanno partecipato alle corvée e hanno smontato i vecchi giochi in legno. La pavimentazione «antitrauma», con platea in cemento e sopra la gomma colata, è stata interamente rinnovata e uniformata, mantenendo i colori tematici che accompagnano anche lo sguardo da un’attrazione all’altra. Passando da una macchinina ad una pecorella, si arriva alla parte centrale. Al posto del galeone vi sono ora 2 scivoli, uno per i bimbi più grandi e uno per i più piccoli, che portano ad una palestrina su cui arrampicarsi. E’ stato riqualificato anche il percorso vita, lungo il camminamento che conduce all’area sportiva: «È stata installata una ventina di postazioni per il percorso fitness. – aggiunge il sindaco – Si inizia dalle fasi di riscaldamento, per poi arrivare ad una serie di esercizi per tutte le parti del corpo». La spesa totale è di circa 150 mila euro.