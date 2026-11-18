COURMAYEUR (peb) Il paese si prepara ad accogliere una nuova proposta di ospitalità che interpreta in chiave contemporanea il soggiorno in montagna. Si chiama L’Abetaia ed è il nuovo progetto firmato Alpissima Mountain Hotels, una home suite del Gran Baita Luxury Alpine Resort. L’inaugurazione è prevista per la fine dell’estate 2027 e porterà a Courmayeur una formula abitativa che coniuga la libertà e la riservatezza di un appartamento privato al comfort e ai servizi di una struttura alberghiera di alto livello. La struttura (foto) ha sede al Villair Inferiore, verso l’imbocco della Val Sapin.

Il progetto prevede 7 appartamenti esclusivi dal design ricercato, concepiti per chi desidera vivere la destinazione con maggiore autonomia, senza rinunciare a un’accoglienza curata e a un’esperienza di soggiorno completa. «La particolarità de L’Abetaia sarà proprio la possibilità di usufruire delle facilities del vicino Gran Baita: si tratta di appartamenti di 60 metri quadrati con vista sulla catena del Monte Bianco, centro benessere, piscina, un ristorante aperto on request grazie allo chef del Gran Baita che potrà spostarsi nella struttura e un servizio navetta da e per gli impianti. – racconta Stefano Cavaliere – La formula è pensata per soggiorni lunghi, settimanali, mensili o addirittura stagionali.»

Un legame che valorizza anche la storia del Gran Baita, realtà dell’ospitalità acquisita e rinnovata dalla famiglia Cavaliere nel 2015. Oggi il Gran Baita Luxury Alpine Resort è un 4 stelle superior che unisce tradizione alpina e comfort contemporaneo, in una posizione privilegiata con vista sul Monte Bianco, a pochi minuti dal centro pedonale: «Abbiamo appena ultimato dei lavori per rendere il livello della struttura ancora più alto, ma per adesso manteniamo la classificazione quattro stelle superior» aggiunge Stefano Cavaliere. Il Gran Baita, infatti, mette a disposizione camere e suite, una proposta gastronomica articolata tra il ristorante gourmet e la Brasserie La Sapinière, bar e lounge, oltre a una Fitospa con piscina riscaldata interna ed esterna, saune e spazi dedicati al relax. Completano l’offerta gli ambienti per meeting, eventi e celebrazioni private.

Arabella Pezza