AYAS (qdn) Sono 1.126 gli elettori che domani, domenica 15 novembre, dalle 7 alle 23, saranno chiamati alle urne ad Ayas per rinnovare il Consiglio comunale. Una cosa è già certa: a sostituire Alex Brunod sarà una donna dal momento che entrambe le liste in corsa sono a guida femminile.

La lista numero 1 “Ayas pè ouèi e pè demàn” candida al ruolo di sindaco Elena Becquet con vice Diego Merlet e come candidati consiglieri Paola Battistin, Gabriele Bosonin, Herman Buchan, Liliana Burgay, Monica Chasseur, Jordi Favre, Ivana Gaillard, Pietro Gugliada, Elia Obert, Jean Noël Origone, Marco Perono e Pierre Vicquery.

La lista numero 2 “Ripartire da Ayas” candida al ruolo di sindaco Lorenza Collé con vice Claudio Obert e candidati consiglieri Valeria Bona, Marco Brunod, Giulio Ghirardo, Jean Claude Maresca, Marzia Mosca, Franco Obert, Alina Piazza, Federico Scotti, Nikola Thomas e Isabella Zecca.

Ogni elettore può esprimere il proprio voto segnando i nominativi dei candidati sindaco e vice sindaco oppure il simbolo della lista; inoltre è possibile indicare un massimo di 3 preferenze per i candidati alla carica di consigliere. In caso di espressione di 3 preferenze almeno 1 deve appartenere a un genere diverso, pena l’annullamento dell’ultima preferenza. Le operazioni di scrutinio si svolgono a partire dalle 8 di lunedì 16 novembre, giorno successivo alla votazione.

Saranno proclamati eletti i candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e alla lista a loro collegata spetteranno i 2/3 dei seggi da assegnare. Qualora una lista riporti più del 70 per cento dei voti validi, le sono attribuiti i 4/5 dei seggi. Solo in caso di parità, si procederebbe a un turno di ballottaggio domenica 29 novembre.

Chi avesse smarrito la tessera elettorale potrà richiederla al Comune di residenza, i cui uffici resteranno aperti oggi, sabato, almeno dalle 9 alle 18, e domenica per tutta la durata delle operazioni di voto.