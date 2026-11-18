COURMAYEUR (fci) Costruire una visione turistica condivisa, partendo dall’ascolto di chi vive e lavora a Courmayeur. È da questa prospettiva che nasce la Consulta del Turismo, voluta dall’Amministrazione comunale e insediatasi martedì scorso, 10 novembre, con una prima riunione: 10 categorie del territorio, attraverso i propri referenti, entrano così in un percorso di confronto che accompagnerà la programmazione turistica e l’individuazione delle priorità della destinazione.

La nascita della Consulta rappresenta un’evoluzione di un percorso di ascolto già avviato tra novembre 2025 e aprile 2026, attraverso 8 tavoli di confronto che hanno coinvolto 38 operatori, suddivisi per categoria. Le istanze raccolte sono state successivamente restituite in un momento pubblico, insieme a 26 impegni dell’Amministrazione comunale.

La Consulta riunisce 10 categorie professionali ed economiche: alberghi, rifugi, campeggi, strutture extra-alberghiere, ristoranti, bar e locali notturni, commercianti, guide alpine, maestri di sci e NCC/taxi. Ciascuna è rappresentata da 2 referenti, chiamati a raccogliere le istanze degli operatori, portarle al tavolo di confronto e restituire alla propria categoria gli esiti degli incontri. Courmayeur Turismo partecipa ai lavori con funzioni di supporto, mentre, in relazione agli argomenti affrontati, potranno essere coinvolti anche altri enti e uffici. Questo nuovo strumento di ascolto e scambio avrà una funzione consultiva e si occuperà di temi strategici per il sistema turistico locale: dalla programmazione stagionale al calendario degli eventi, dalle aperture delle attività e dalla disponibilità dei servizi nei periodi di minore affluenza alla promozione e commercializzazione dell’offerta, fino alla mobilità, alla qualità dell’esperienza degli ospiti e alla condivisione dei dati turistici. Le indicazioni emerse contribuiranno al percorso di programmazione dell’Amministrazione, cui restano in capo le decisioni e le competenze degli organi comunali. Il metodo di lavoro prevede due incontri ordinari all’anno, in corrispondenza dei passaggi tra le stagioni, per fare il punto sui risultati e condividere le priorità successive. Al termine di ogni riunione sarà predisposta una sintesi dei temi affrontati, delle proposte e dei passaggi operativi concordati. Sulle questioni individuate come prioritarie potranno essere attivati specifici tavoli.

«La Consulta del Turismo è la sede stabile di confronto tra l’ammi nist razione e gli operatori. – spiega l’assessore comunale al Turismo e Commercio Simone Casale Brunet (foto) – Il loro contributo è essenziale per costruire una Courmayeur che cresca puntando sul valore e non sul volume. Il primo ciclo dura un anno ed è sperimentale: serve ad avviare il nuovo modello di lavoro e a verificarlo sul campo. Per partire in tempo per la stagione invernale, i referenti di questo primo anno sono stati individuati dall’Assessorato. Siamo partiti dalle disponibilità emerse nei tavoli di ascolto, coinvolgendo le organizzazioni di categoria, dove presenti, e figure riconosciute dagli operatori. L’assetto odierno è una composizione transitoria e aperta, durante l’anno ogni operatore può proporsi come referente o inviarci le proprie osservazioni sul funzionamento della Consulta. Dal secondo ciclo i referenti saranno scelti con una consultazione più ampia all’interno di ciascuna categoria, secondo modalità che definiremo insieme agli operatori al termine della sperimentazione».

I referenti della Consulta del Turismo sono: per il settore alberghiero, Stefano Cavaliere e Alessandra Garin; per i rifugi, Marcella Biondi e Ingrid Trojer; per i campeggi, Matteo Pellin e Javier Ducret; per le strutture extra-alberghiere, Raphael Castelnuovo e Mikaela Rey; per i ristoranti, Angelo Grosso e Nicola Stazzi; per i bar e i locali notturni, Mattia Garin e Angelica Moriondo; per i commercianti, Edoardo Melgara e Giorgio Blanchet; per le guide alpine, Alex Campedelli e Niccolò Bruni; per il servizio NCC e taxi, Gabriele Sanlorenzo e Alessandro Perrone; per i maestri di sci, Paolo Broglio e Manuel Castelnuovo. Il prossimo incontro è previsto al termine della stagione invernale, nell’aprile 2027.

L’Amministrazione comunale ha parallelamente avviato il Destination Development Board, che riunisce ogni mese Comune, Courmayeur Mont Blanc Funivie, Skyway e Courmayeur Turismo. In questo organo vengono definite le linee strategiche comuni della destinazione.