AOSTA (zgn) Atti vandalici e furti ai danni dei pubblici esercizi e dei negozi: Fipe Confcommercio Valle d’Aosta chiede più controlli sul territorio. In una nota l’Associazione «Esprime solidarietà agli esercenti colpiti e sollecita un rafforzamento della presenza delle Forze dell’Ordine per garantire sicurezza e serenità a chi lavora e vive la città». Fipe Confcommercio Valle d’Aosta denuncia con forza «Il ripetersi di atti vandalici e furti ai danni delle attività commerciali e dei pubblici esercizi del capoluogo. Gli ultimi episodi confermano una situazione non più tollerabile per gli imprenditori, che ogni giorno garantiscono servizi, occupazione e vitalità al tessuto urbano». Gli episodi sono davvero numerosi. Due i colpi consecutivi subiti dal Bar Chamonix, in via Monte Vodice ad Aosta. Il primo furto risale a lunedì 2 novembre. Poco prima delle 6 del mattino i ladri sono entrati sfondando il vetro della porta e sono fuggiti con il fondo cassa. La notte seguente la scena si è ripetuta. In entrambi i casi il bottino è stato di pochi euro.

I furti sono stati ripresi dalle telecamere interne del bar, le cui immagini sono ora al vaglio dei carabinieri. L’autore era a volto coperto e non è riconoscibile e aveva 2 complici a fare da palo all’esterno del locale.

Nella notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 novembre è stato preso di mira il Bar e Pasticceria Davit: ignoti hanno lacerato in più punti, con una lama o un oggetto tagliente, la copertura in plastica trasparente che protegge il dehors. Il locale aveva già subito un primo danneggiamento nel 2022 e un secondo nel 2023, quando i tagli erano stati 3 e l’atto di vandalismo ripreso dalle telecamere. Questa volta l’intera copertura è stata danneggiata. Ai costi di riparazione si aggiunge il disagio per la clientela, esposta all’aria fredda che entra dagli squarci nello spazio esterno. Il titolare Stefano Marchesin ha espresso tutta la propria amarezza per il ripetersi dei danneggiamenti, auspicando che i responsabili vengano finalmente identificati e chiamati a risarcire le spese. Nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 novembre è stato colpito anche il Caffè Dolce Amaro di corso Lancieri d’Aosta, nel capoluogo regionale, gestito da Marco Schiavo. Ignoti hanno forzato la finestra del magazzino del locale e si sono introdotti all’interno, portando via prodotti alimentari per un valore di circa 300 euro. Ma il caso più clamoroso è sicuramente quello del triplo furto al Carrefour Express in piazza Salvo D’Acquisto, nel Quartiere Cogne.

Il primo colpo risale alla notte tra lunedì 9 e martedì 10 novembre, infranta una vetrina, i ladri erano entrati nel supermercato e avevano portato via la cassa con circa 300 euro. I gestori del market erano comunque riusciti a riaprire dopo poche ore, grazie a una cassa sostitutiva e alle prime riparazioni. Nella notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 novembre la seconda razzia, questa volta attraverso la vetrina di destra, mentre nel primo episodio era stata colpita quella di sinistra. I gestori avevano lasciato la cassa aperta e vuota, custodendo altrove il piccolo fondo. Il ladro aveva così trovato soltanto qualche decina di euro in monete. Il terzo furto, nella notte tra giovedì scorso, 12 novembre, e ieri, venerdì 13, con un bottino di una quarantina di euro, aggrava una situazione già pesante per l’attività di quartiere, dove al valore del denaro rubato si aggiungono le spese per ripristinare i locali e le ore di lavoro perse, la speranza dei gestori è che gli accertamenti dei carabinieri consentano di interrompere rapidamente questa sequenza.

Confcommercio: «Maggiore presidio sul territorio»

«Al di là dell’entità dei bottini, spesso modesta, questi episodi provocano danni ben più rilevanti. – sottolinea l’Associazione – Pensiamo ai costi di riparazione di vetrine e strutture, ai giorni di disagio, all’aumento delle spese per sistemi di sicurezza e assicurazioni, ma soprattutto al senso di insicurezza e frustrazione che colpisce titolari, dipendenti e clienti. Quando gli stessi esercizi vengono presi di mira più volte, il messaggio che passa è quello di una sostanziale impunità, ed è proprio questo che va contrastato». Il presidente di Fipe Confcommercio Valle d’Aosta Graziano Dominidiato dichiara: «Esprimo piena solidarietà a Stefano Marchesin, a Marco Schiavo e ai titolari del Carrefour Express di piazza Salvo D’Acquisto. I pubblici esercizi sono presidi di socialità e di vita per i nostri quartieri: un bar illuminato, un dehors frequentato, un negozio aperto rendono la città più viva e più sicura per tutti. Non è accettabile che chi investe e lavora con sacrificio debba trovarsi, a distanza di pochi giorni o di pochi anni, a fare i conti con gli stessi danneggiamenti. I nostri associati non chiedono privilegi, ma la possibilità di lavorare con serenità. Per questo chiediamo un maggiore presidio del territorio, soprattutto nelle ore notturne, e una collaborazione sempre più stretta tra istituzioni, Forze dell’Ordine e mondo delle imprese. In questo percorso confidiamo anche nella sensibilità del Sindaco, che, quale autorità locale e primo garante della sicurezza urbana e della tranquillità della città, può svolgere un ruolo decisivo nel promuovere azioni concrete e coordinate a tutela di chi lavora e vive Aosta».

Fipe Confcommercio Valle d’Aosta chiede pertanto un incremento dei controlli e dei passaggi delle Forze dell’Ordine, in particolare nelle ore notturne e nelle zone maggiormente colpite, un rafforzamento della collaborazione con la Polizia Locale e un utilizzo ancora più efficace dei sistemi di videosorveglianza pubblica e l’apertura di un tavolo di confronto con la Prefettura e l’Amministrazione comunale, con il coinvolgimento diretto del Sindaco, per condividere strategie di prevenzione e strumenti di sostegno alle attività colpite.

Il sindaco Raffaele Rocco: «Non restiamo a guardare»

L’Amministrazione comunale di Aosta in una nota esprime vicinanza ai titolari e ai lavoratori delle attività commerciali cittadine colpite negli ultimi giorni da episodi di vandalismo e furti con scasso, ribadendo l’attenzione sul tema della sicurezza e sulle azioni di prevenzione da mettere in campo. L’Amministrazione ribadisce con il sindaco Raffaele Rocco che «Non intende in alcun modo restare a guardare, consapevole che la sicurezza della comunità si costruisce sia attraverso il controllo del territorio da parte dello Stato, sia con la cura e il presidio quotidiano degli spazi urbani da parte del Comune. In questa direzione, il Comune ha già avviato una serie di interventi operativi sul territorio: è in corso una verifica puntuale dell’illuminazione pubblica e degli impianti di videosorveglianza nelle aree interessate, con particolare attenzione al Quartiere Cogne, e si sta lavorando alla rimodulazione dei servizi della Polizia Locale per rafforzarne la presenza preventiva nelle fasce orarie più delicate». Nei prossimi giorni, inoltre, il sindaco Raffaele Rocco incontrerà direttamente commercianti e residenti del quartiere per raccogliere le loro segnalazioni.