AOSTA (fci) Un nuovo albergo apre i battenti a Pré-Saint-Didier. Il White Mountain Hotel, 3 stelle Superior, sarà pronto per l’imminente stagione invernale, frutto di un’ambiziosa opera di riqualificazione edilizia e alberghiera. Si trova proprio in mezzo al paese, nell’edificio dell’ex Foyer Salesiano Don Bosco, in rue Verney (accanto alla ex caserma Cordero Lanza di Montezemolo) chiusa dall’estate del 2019.

L’operazione è gestita dall’immobiliarista milanese Massimiliano Fiorio Belletti della Gefi Hotel srl, società che aveva acquistato l’immobile per 1,6 milioni di euro.

La struttura è di 4 piani in tutto (più 1 seminterrato), per 2mila metri quadrati e 30 camere. Il progetto unisce il calore del design alpino a un’eleganza contemporanea: boiserie in legno, finiture ricercate e carte da parati panoramiche d’autore a tema montano. Per gli allestimenti visivi e le opere fotografiche la proprietà ha collaborato con un professionista del territorio, Stefano Venturini, Steve Photo, le cui immagini iconiche delle vette valdostane caratterizzano gli spazi interni.

In una prima fase, che coincide con l’apertura in questo inverno 2026, l’hotel metterà a disposizione le prime 30 camere, hall d’accoglienza con reception e lounge bar integrato, e sala colazioni panoramica.

Successivamente, entro il 2028, si procederà ad un ampliamento con ulteriori 5 suite e la realizzazione di una spa interna concepita per il relax post-sci e la rigenerazione estiva. Dopo questa fase la classificazione del White Mountain Hotel di Pré-Saint-Didier dovrebbe salire a 4 stelle. L’albergo sarà aperto 12 mesi all’anno, puntando a destagionalizzare l’accoglienza a Pré-Saint-Didier.

Massimiliano (Massimo) Fiorio vanta un robusto curriculum nel settore immobiliare tra Milano e Torino. Nel settore alberghiero milanese, Massimo Fiorio guida da 20 anni l’Hotel Mercure Milano Solari, realtà ormai storica nel distretto della moda e del design tra via Solari, Tortona e i Navigli.

Con la prossima apertura del White Mountain Hotel a Pré-Saint-Didier, Massimo Fiorio intende «trasferire l’esperienza e l’efficienza gestionale del business hotel metropolitano all’accoglienza leisure d’alta quota in Valle d’Aosta. – afferma – Un passo ponderato e rigoroso, ma inserito in una visione di lungo periodo orientata al presidio del territorio: una volta avviata a pieno regime la struttura di Pré-Saint-Didier, valutiamo ulteriori opportunità di acquisizione di altre strutture alberghiere esclusivamente in Valle d’Aosta».

In vista dell’imminente apertura, sono aperte le selezioni per completare l’organico del team: al White Mountain Hotel cercano addetti per il front office (ricevimento e cassa), manutenzione generale della struttura, sala colazioni (servizio colazioni e sala), candidature a m.fiorio@milanosolari.it.