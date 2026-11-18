SAINT-VINCENT (mes) Una storia a lieto fine festeggiata in maniera originale con un viaggio in compagnia… di un asinello. Non è ancora Natale, ma gli elementi in questo racconto ci sono tutti: un terribile incidente, una famiglia che in pochi minuti si trova catapultata in una realtà inimmaginabile, poi piano piano il ritorno alla vita, alla quotidianità. E un modo quanto mai singolare di celebrare questo “miracolo”: dalla Valle d’Aosta all’Emilia Romagna a piedi, in compagnia del somarello Gustavo. Protagonista della bella storia è l’ex sindaco di Saint-Vincent Adalberto (per tutti Bebo) Perosino, albergatore, titolare con la moglie Elena, che porta il nome dell’hotel, e il figlio Alessandro, della struttura di via Biavaz, nel centro della cittadina termale. Sua nuora, Tania Chenal, moglie dell’altro figlio Andrea, giovane madre di famiglia – ha 4 bambini dai 3 ai 14 anni -, nel mese di dicembre del 2025 è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Paravera ad Aosta, di ritorno dai colloqui scolastici. Lei insegna al Liceo artistico e quella era una sera come tante. In un attimo la sua vita è cambiata. Tania Chenal ha riportato gravissime ferite, finendo in coma. Un terribile destino che sembra quasi segnato e fortunatamente, dopo 11 mesi, invece può raccontare la sua vicenda a lieto fine. È tornata a scuola, ha ripreso la vita di sempre. Si definisce una «miracolata».

È da questa consapevolezza e soprattutto dalla gratitudine per questa seconda possibilità data a Tania Chenal che nasce l’idea del viaggio di Bebo. Un cammino tutt’altro che breve lungo la Via Francigena, iniziato lunedì 2 novembre da Saint-Vincent e Arnad con una meta ben precisa: Fontanellato, in provincia di Parma, dove Tania è stata ricoverata per diversi mesi, ottenendo un pieno recupero. Ad accompagnarlo l’amico e guida alpina Andrea Duc con il suo Gustavo, l’asinello di Revire, compagno di questa insolita avventura che ha regalato ai 2 viandanti incontri, paesaggi e momenti da ricordare.

Un viaggio che non è soltanto una prova di resistenza, ma un gesto simbolico, un modo per dire grazie alla vita ed a tutte le persone che hanno contribuito a rendere possibile il ritorno di Tania Chenal alla sua famiglia e alla sua quotidianità.

La singolare impresa è raccontata da Tania, mentre Bebo è ancora in viaggio con l’asinello; ha già percorso 230 chilometri e in questi giorni si trova nei pressi di Belgioioso, in provincia di Pavia. «Ci sentiamo tutti i giorni e ci manda foto, – racconta Tania Chenal – manca ancora un pezzetto per concludere il suo viaggio e si spera che non debba fermarsi a causa del maltempo previsto in questi giorni».

I sentimenti della giovane insegnante non possono che essere di gratitudine verso quel suocero così speciale che ha organizzato tutto quasi di nascosto. «Sono stata l’ultima a saperlo» dice la giovane mamma.

Dopo l’incidente del 3 dicembre 2025, Tania ha trascorso circa un mese in coma all’ospedale di Aosta. Poi il trasferimento al Centro Cardinal Ferrari di Fontanellato, struttura specializzata nella riabilitazione, dove ha affrontato una fase fondamentale del suo percorso. Le dimissioni sono arrivate intorno a Pasqua, nell’aprile di quest’anno.

La strada del recupero, naturalmente, è stata graduale. Un momento particolarmente emozionante è avvenuto a febbraio scorso, durante il Carnevale, quando i 4 figli hanno potuto andare per la prima volta a trovare la mamma. Per loro non è stato soltanto un incontro atteso e desiderato: hanno potuto vederla camminare da sola, senza più bisogno del deambulatore. Un’immagine che, dopo tanta paura, ha restituito alla famiglia una prospettiva diversa. Poi è arrivata l’estate, con una vacanza trascorsa tutti insieme nel mese di luglio. E infine la ripresa della scuola, al liceo artistico, il ritorno tra gli studenti e i colleghi, alla professione e a quella normalità che per tanto tempo era sembrata così lontana.

Nel frattempo Bebo ha deciso di intraprendere il suo speciale pellegrinaggio. Per i 2 amici e Gustavo sono stati 14 giorni di cammino, dormendo in case di amici, in casolari, fattorie ed ostelli dove il problema principale era trovare un alloggio per il mitico Gustavo, che puntualmente veniva accolto con un sorriso da da tutti. Alla bisogna anche il sacco a pelo è stato utile ed i fantastici paesaggi autunnali hanno accompagnato Bebo Perosino ed Andrea Duc assieme allo stupore della gente nel vedere un asinello lungo la Francigena. Lungo il percorso dei tratti sono stati condivisi con gli amici che li hanno raggiunti, con Rossana, una signora che faceva la Via da Castellamonte a Roma e con numerose persone incontrate nei paesi che hanno chiesto di potere condividere con loro dei tratti. Alla fine sono arrivati con la pioggia a destinazione al paese dei nonni di Bebo, Fogarole Monticelli d’Ongina accolti da altri amici e da una stalletta riparata con le pecore per Gustavo. Una destinazione non casuale, che ha significato familiare per i Perosino, un legame con il territorio che si aggiunge al desiderio di raggiungere il luogo nel quale Tania Chenal ha trascorso una parte importante della sua riabilitazione. «Non ce l’avrei mai fatta senza la mia famiglia», conclude Tania. Un pensiero che abbraccia quanti, nei mesi più difficili, si sono presi cura di lei, il marito Andrea, la mamma Carla Maietti, lo zio Beppe e naturalmente il fantastico suocero Bebo.