ISSIME (qdn) Riaprirà sabato prossimo, 21 novembre, al termine dei minuziosi lavori di restauro, l’antica cappella di Chinchéré, a Issime. Per l’occasione alle 10 sarà nuovamente celebrata la Messa proprio in occasione della festa della Presentazione della Beata Vergine Maria al Tempio, a cui è dedicato l’edificio di culto. Il restauro della cappella è costato intorno ai 130mila euro ed è stato finanziato all’80 per cento dalla Cei – Conferenza Episcopale Italiana (con i fondi dell’8 per mille) e per la parte restante dalla Regione, con un contributo anche di Cva.

Le opere sono state eseguite – sotto la direzione dei lavori dell’architetto Mariagiovanna Casagrande e in sinergia con la Soprintendenza per i Beni e le Attività culturali – da parte dell’impresa edile Alex Costruzioni di Pont-Saint-Martin. In particolare, è stato realizzato il risanamento della muratura e della pavimentazione interna in legno, deteriorate dall’umidità, attraverso la realizzazione di un’intercapedine di aerazione perimetrale alla muratura esterna e internamente sotto il pavimento. Del restauro del pavimento e dell’altare ligneo – dipinto e dorato, realizzato intorno al 1870 dallo scultore valsesiano Giovanni Battista Guala – si è occupato Piermauro Reboulaz (già autore del restauro dell’imponente altare barocco della chiesa di San Martino a Antagnod), mentre il risanamento dell’intonaco e il ripristino delle pitture interne – opera dell’artista ed etnografo Joseph Simeon Favre nel 1898 – è stato curato dalla restauratrice Daniela Bortot. In facciata è stato recuperato l’originario colore rosa tenue.

Del restauro della cappella si parlava fin dal 2019, quando l’Associazione Augusta ha promosso una raccolta fondi anche tramite la pubblicazione di un libro che tracciava la storia dell’edificio e soprattutto del prezioso libretto dei turni di Messa, compilato ininterrottamente dal 1653 fino ad oggi, un fatto straordinario. In esso sono annotati sia l’avvicendarsi delle famiglie responsabili delle celebrazioni in una sequenza ininterrotta che dura da 373 anni, sia i principali avvenimenti che hanno interessato l’edificio.

La cappella fu voluta dalla famiglia Consol, soprannominata Péjetsch, che abitava nella borgata. La piccola struttura è collocata in posizione dominante la piana di Issime, dopo il Gouffre de Guillemore, ed è stata per molti secoli punto di riferimento per i viaggiatori che, arrivando da Fontainemore, risalivano la valle di Gressoney sulla sinistra orografica del torrente Lys. In un atto datato 10 luglio 1628 la signora Jeanne, figlia di Pierre Consol, ordinava ai suoi eredi di fornire a loro spese 2 angeli da collocare sull’altare e di donare annualmente grano, pane e formaggio da distribuire come elemosina in occasione di determinate funzioni, una volta ultimata la cappella, come da progetto. In realtà solo 25 anni più tardi, con un atto del 27 maggio 1653, Gabriel di Jean Pierre Consol, quest’ultimo fratello di Jeanne, i fratelli Pierre e Jean figli di Mathieu Consol e Mathieu figlio di Pierre Consol la fecero costruire. Nell’Ottocento la cappella era gravemente deteriorata e venne ricostruita, con l’inaugurazione avvenuta – anche in quel caso il 21 novembre – nel 1870.