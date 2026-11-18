AYMAVILLES (fci) Festa patronale di Cristo Re ad Aymavilles nel padiglione allestito nei pressi del campo sportivo. Il programma: venerdì 20 novembre serata teatrale «Eun occasion di 50 an de la Betize» all’Auditorium di Aymavilles (ingresso libero), discoteca mobile Pump It (ingresso libero) e panini valdostani di Valdoburger. Sabato 21 novembre belote e pinnacola a coppie fisse, apericena a 15 euro e serata danzante con Erik et le Poudzo Valdoten (ingresso libero). Domenica 22 novembre la Messa nella chiesa parrocchiale Cristo Re, il pranzo del patron al padiglione al campo sportivo – a cura del Catering Il Velo – a 20 euro a persona (15 euro menu bambini), con prenotazioni entro lunedì 16 novembre al numero 345 2746653. Durante il pranzo l’unione parrocchiale di Aymavilles-Cogne-Villeneuve festeggia i 50 anni di sacerdozio di don Renato Roux e gli anniversari di matrimonio (5-10-25-30-40-50-60 e oltre), quindi pomeriggio in musica a ingresso libero.

Per i 50 anni de La Betize, venerdì 20 novembre dalle 20.30 all’auditorium di Aymavilles la serata teatrale, con musica e luci a cura di Simone Bonoldi, prevede la presentazione di 2 pièces del 2003 e del 2005, la prima interpretata dai bambini (Le Petchoù de la Betize) e l’altra dagli adulti.

«Menhir e potchon…Quenta confejon!» (Menhir e pozioni…che confusione!) con i giovani Axel Bèthaz, Alex Buschino, Anaïs Buschino, Kristel Buschino e Maël Gerbelle; e «Chance à vendre» (Fortuna da vendere) con Manuel Bèthaz, Milva Bovet, Josianne Battaillon, Massimo Buschino, Milena Carlin, Steve Garin, Alessio Glavinaz, Piero Péaquin, Nicole Testolin, Yvonne Pellissier, Laurent Vairetto e Sergio Vairetto.

La Betize inoltre ha invitato ad esibirsi la compagnia Le Beurt é Boun di Pollein, che presenterà la pièce «Pieun lo stchapeun» con gli attori Panasie Barailler, André Celesia, Elodie Celesia, Maurice Celesia, Chantal Cuaz, Laurent Joux, Mery Pont, Nicole Tognan e Jérémy Voulaz.

«Questi nostri primi 50 anni sono un bel traguardo che ci onora e questa festa ci fa piacere condividerla con chi ha fatto nascere la compagnia, con gli abitanti di Aymavilles e non solo. – afferma Massimo Buschino, presidente de La Betize – Anche se per qualche anno ci si è persi un po’, ora stiamo recuperando. Siamo belli carichi e pronti a salire sul palco e, ci auguriamo, per divertire il pubblico che vorrà venire a vedere lo spettacolo. Oltre a Le Beurt é Boun di Pollein, abbiamo invitato quanti hanno fatto in passato parte della nostra compagnia e quelli che hanno sempre aiut ato. Li omaggeremo con un dono e insieme concluderemo la festa con una cena al padiglione allestito al campo sportivo».

La Betize è nata grazie a un gruppo di giovani «s-Amaveullein» ufficialmente nel marzo 1976 come La Bétise il cui significato è nell’espressione «dire fesserie» e nel tempo è stata presieduta da Silvano Borney, Antonio Vairetto, Sabrina Vairetto e Massimo Buschino.

In tutti questi anni la compagnia ha cercato di valorizzare il francoprovenzale, partecipando a corsi di teatri e agli eventi di punta organizzati dalla Fédérachòn Valdoténa di Téatro Populéro, oltre che ad iniziative teatrali in altre regioni italiane e in Svizzera, sempre trattando temi che spaziano dalle parodie su fatti di attualità e interpretando con leggerezza ed ironia anche quelli più importanti.