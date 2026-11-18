AOSTA (fci) La Giunta regionale, nel corso della sua riunione di martedì 10 novembre, ha preso atto della possibilità di pervenire a un Accordo di programma con il Comune di Aosta per la realizzazione di una nuova palestra scolastica nell’area compresa tra via Chambéry e via Lys. L’atto costituisce il fondamento di un percorso per l’acquisizione del terreno, attualmente di proprietà privata, e per le successive fasi progettuali e realizzative.

L’opera verrà costruita ad Aosta all’angolo tra via Chambéry e via Lys, nei pressi del Liceo Regina Maria Adelaide. Il terreno è della famiglia dell’ex sindaco di Saint-Nicolas Louis Albert Henry. Nell’area in questione, dove era la falegnameria di Remo Chabod, il noto capitano di Valsavarenche, l’uomo che portò a firmare ad Umberto di Savoia i decreti di autonomia della Valle d’Aosta, un Piano urbanistico di dettaglio prevedeva la realizzazione di un’area commerciale e di condomini. Un’operazione edilizia che non è decollata a causa della crisi del settore edilizio.

L’intervento, con un quadro economico stimato di circa 7 milioni di euro, comprende la realizzazione di un’autorimessa interrata e della rotatoria su via Chambery tramite appalto integrato. Nell’operazione rientra anche un’area collocata su via Chamolé, che la collaborazione con il Comune porterà ad ospitare una nuova area di parcheggio. La progettazione terrà conto del confronto in corso con i rappresentanti delle società sportive, portando alla realizzazione di una struttura che potrà ospitare attività sportive e agonistiche, anche in sinergia con il vicino palazzetto di via Binel.

La progettazione del nuovo impianto è un tassello importante dell’articolato mosaico di interventi sull’edilizia scolastica cittadina, che nei prossimi anni prevede investimenti per oltre 100 milioni di euro. Il primo intervento in ordine di tempo è quello della sede del Manzetti di via Festaz, che verrà demolito e ricostruito sulla base del progetto esecutivo appena realizzato, per un quadro economico di oltre 22 milioni di euro, finanziati in gran parte con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. È inoltre in fase di progettazione la nuova struttura di via Torino, per la quale è prevista una completa ricostruzione del valore di circa 40 milioni di euro. L’avvio dei lavori è programmato per il 2028, subordinatamente al reperimento delle risorse necessarie. Sempre nello stesso periodo, qualora siano disponibili i finanziamenti, potrà essere avviata anche la riqualificazione dell’ex banca di corso Padre Lorenzo, con un investimento di oltre 21 milioni di euro.

Tra gli ulteriori interventi in programma ad Aosta spicca il recupero del complesso Saint-Benin, che, con un investimento di 17 milioni di euro, completerà il quadro di un’area interessata sia dal cantiere del Manzetti sia dal recupero della sede liceale di via Conseil des Commis, la cui fruizione è prevista a partire dal prossimo anno scolastico. Il quadro è completato dalla ristrutturazione della palestra La Rochère di via Bich e dalla trasformazione dell’ex-mensa di via Garibaldi, destinata alla sede dell’Università della Terza Età.

La programmazione comprende anche interventi che ampliano l’offerta di servizi per studenti e famiglie: il recupero di Palazzo Cogne ad Aosta per la realizzazione di uno studentato universitario, con 14 milioni di euro di lavori stimati, e la costruzione di una nuova residenza per studenti a Verrès, con un investimento previsto di 10 milioni di euro. A questi si aggiungono la realizzazione di un nuovo plesso scolastico per l’infanzia e la primaria a Issogne (6 milioni di euro), il consolidamento dell’École Hôtelière di Châtillon e gli interventi di efficientamento energetico e installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici scolastici.

«In questi anni – dichiara l’assessore regionale all’Istruzione Erik Lavevaz – stiamo dedicando grandi energie e risorse importanti al futuro delle strutture scolastiche valdostane: le spese correnti, che ogni anno superano i 3 milioni di euro, si affiancano a un piano di investimenti che conferma la nostra volontà di avere strutture sempre adeguate e accoglienti. I tempi delle realizzazioni sono lunghi, ma ragioniamo basandoci sui dati demografici che già abbiamo e sull’idea che il rinnovo delle strutture vada affiancato da una valorizzazione dell’offerta formativa. Sono 2 percorsi paralleli, che devono intrecciare le disponibilità delle istituzioni scolastiche e dei tanti soggetti coinvolti per creare un quadro capace di evolversi nel tempo».