AOSTA (qdn) Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità mercoledì scorso, 11 novembre, il disegno di legge che contiene misure urgenti a sostegno delle imprese agricole per compensare le perdite di produzione dovute alla siccità nella stagione primaverile ed estiva del 2026. Il testo prevede un bonus una tantum per fronteggiare la riduzione diffusa della produzione di foraggio e l’aumento dei costi, un contributo straordinario per la demonticazione anticipata del bestiame dagli alpeggi e un ulteriore contributo straordinario per investimenti funzionali all’approvvigionamento idrico. La copertura finanziaria complessiva è di 5 milioni di euro stanziati con la terza variazione al bilancio di previsione.

«Si tratta di misure straordinarie e temporanee per il solo anno 2026. – ha detto il consigliere dell’Uv Corrado Jordan illustrando il provvedimento in aula – Siamo consapevoli che le risorse stanziate non potranno compensare integralmente le perdite subite, ma siamo convinti che esse offrano un solido riparo per preservare la continuità aziendale e contenere il rischio di un ridimensionamento complessivo della produzione agricola e zootecnica locale. Parallelamente si sta affrontando il problema della siccità e del cambiamento climatico con l’obiettivo di realizzare interventi strutturali che possano permettere di meglio gestire la risorsa idrica, cosi come la ricerca in ambito agricolo deve poter essere indirizzata in tal senso».

Durante il dibattito in aula, da più parti sono giunte sollecitazioni a costruire una strategia di lungo periodo dal momento che quello della siccità e del caldo estremo non sono più fenomeni isolati bensì strutturali.

“Approveremo rapidamente i criteri applicativi”

«Con questa legge diamo una risposta concreta, equilibrata e strutturata per sostenere le aziende in questo momento di difficoltà e rafforzare la capacità del comparto agricolo di prevenire e gestire le criticità future. – ha analizzato l’assessore regionale all’Agricoltura Speranza Girod – L’agricoltura valdostana opera già in condizioni complesse, con costi e impegni maggiori legati alla montagna: la carenza idrica ha aggravato queste difficoltà, riducendo le disponibilità foraggere e aumentando gli oneri a carico delle imprese. Le risorse serviranno ad assorbire parte dei maggiori costi e a sostenere investimenti a beneficio di tutti i comparti produttivi, dalla zootecnia alla frutticoltura, dalla viticoltura all’orticoltura. Abbiamo definito criteri basati su dati oggettivi e verificabili, con il supporto dell’Institut Agricole Régional e delle banche dati nazionali e regionali. Ora la priorità è la tempestività: dopo la pubblicazione della legge approveremo rapidamente i criteri applicativi, con l’obiettivo di impegnare le risorse entro la prima decade di dicembre e di far arrivare i contributi alle aziende entro la fine dell’anno. La crisi idrica richiede però una strategia condivisa e di lungo periodo, che coinvolga istituzioni, consorzi e realtà economiche. Sostenere l’agricoltura significa tutelare non solo le imprese, ma anche il territorio, il paesaggio, la sicurezza e la vitalità delle nostre comunità montane».

Le reazioni

Poco dopo l’approvazione, un comunicato congiunto di Union Valdôtaine, Centro Autonomista e Forza Italia ha rivendicato che «Con questo disegno di legge, come maggioranza, vogliamo dare una risposta concreta e tempestiva alle aziende agricole valdostane che hanno affrontato una stagione particolarmente complessa. Il provvedimento affianca al sostegno economico immediato alle imprese un piano di investimenti strutturali per l’accumulo e la distribuzione dell’acqua, garantendo una migliore gestione della risorsa idrica a beneficio di tutti i comparti agricoli. La nostra agricoltura non è soltanto un settore economico fondamentale: è elemento costitutivo della nostra identità, presidio fondamentale del territorio e garanzia di continuità per le tradizioni della Valle d’Aosta».

«Difendere le nostre aziende agricole significa investire nel futuro della Valle d’Aosta» ha scritto in un comunicato il gruppo consiliare dell’Union Valdôtaine.

«Queste risorse rappresentano un solido riparo per preservare la continuità aziendale. – scrive Marco Viérin, capogruppo del Centro Autonomista – Un riparo può tenere in piedi un’azienda fino alla prossima stagione, ma nessuno può costruire il futuro restando sotto un riparo. Per questo in questa legislatura vanno realizzati almeno 3 interventi: il risparmio idrico, a partire dai sistemi di irrigazione a pioggia; un piano legislativo ed economico per l’agricoltura, che affronti i problemi dei Consorzi di miglioramento fondiario; una visione d’insieme della risorsa idrica, anche attraverso la definizione di un piano generale per la realizzazione di futuri bacini a uso plurimo».