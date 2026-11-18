AOSTA (zgn) Nell’ordinanza con cui la giudice delle indagini preliminari di Palermo Giuseppa Zampino ha respinto la richiesta di arresti domiciliari avanzata dalla Procura per Giuseppe Argirò, ex amministratore delegato di Cva, e Marco Malacarne Gentile, già condirettore generale del gruppo ed ex responsabile di Cva Eos, vengono smontate le ipotesi di reato formulate nell’inchiesta per una presunta corruzione finalizzata a ottenere autorizzazioni ambientali in Sicilia. In merito a Giuseppe Argirò, la Gip mette nero su bianco che «Il complesso degli elementi acquisiti» non consente di ritenere raggiunta «La soglia dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di corruzione propria attiva contestato, difettando una dimostrazione sufficientemente individualizzata sia della sua partecipazione al segmento economico dello scambio, sia della consapevole condivisione di un programma avente a oggetto atti contrari ai doveri d’ufficio».

In pratica: non è provato che Giuseppe Argirò e Marco Malacarne Gentile conoscessero le dazioni di denaro dal legale Pierluigi Matta all’ex vice presidente della Regione Sicilia Gaetano Armao e il collegamento con i compensi di consulenza pagati da Cva Eos. Nelle 761 pagine del provvedimento la giudice Giuseppa Zampino elenca gli elementi che ha valutato non fondati per sostenere l’accusa nei confronti di Giuseppe Argirò, tra i quali «Una relazione diretta, continuativa e confidenziale con Gaetano Armao», per cui sono stati invece disposti gli arresti domiciliari (come per l’avvocato Pierluigi Matta), del quale avrebbe sollecitato l’interesse per una «Più rapida definizione dei procedimenti amministrativi riguardanti i progetti delle società del gruppo» e chiesto aiuto «Per organizzare incontri con dirigenti regionali».

«Mancano prove consistenti»

Per la gip Giuseppa Zampino «Manca, tuttavia, un elemento indispensabile: la prova sufficientemente consistente che Argirò conoscesse le dazioni di denaro da Matta ad Armao e il loro collegamento con i compensi corrisposti dalla società. In punto di diritto, la corruzione non può, infatti, essere desunta né dalla mera esistenza di rapporti tra il privato e il pubblico agente, né dalla sola attribuzione di un’utilità, né, a maggior ragione, dal semplice perseguimento da parte dell’impresa di un interesse economico correlato all’attività amministrativa». Per esempio la gip Giuseppa Zampino cita una conversazione dell’8 ottobre 2025 in cui Giuseppe Argirò chiese a Gaetano Armao di aiutarlo a fissare un incontro con il nuovo dirigente generale del Dipartimento dell’Energia, «Spiegando di volersi recare in Sicilia con i propri collaboratori per fare il punto sulle iniziative della società; Armao gli indicò di inviare una richiesta formaImposta immagine in evidenzale e di trasmettergli lo screenshot affinché potesse attivarsi. Tale episodio prova la consapevolezza di Argirò circa la capacità relazionale e istituzionale di Armao e la volontà di avvalersene, ma non dimostra, isolatamente considerato, la conclusione di un patto corruttivo: la richiesta aveva per oggetto la fissazione di un incontro istituzionale, da precedere con una comunicazione formale, e non l’adozione di un provvedimento illegittimo, l’alterazione dell’ordine delle pratiche, l’omissione di verifiche dovute o il superamento di prescrizioni normative».

Trascrizione diversa

Uno degli episodi più significativi riguarda il pranzo del 23 febbraio scorso, durante il quale si discuteva dei progetti Cva e delle verifiche di ottemperanza alle prescrizioni ambientali. Nella trascrizione della Polizia Giudiziaria veniva attribuita a Giuseppe Argirò l’espressione «Abbiamo dato al suo socio», interpretata come un riferimento a Pierluigi Matta e utilizzata per sostenere la conoscenza della particolare relazione tra quest’ultimo e Gaetano Armao. Le difese di Giuseppe Argirò (avvocato Sabrina Franzone) e di Marco Malacarne Gentile (avvocato Jacques Fosson) hanno però prodotto una consulenza fonica che restituisce una frase diversa: «Abbiamo dato già anche l’altra volta», attribuita peraltro a un generico “Uomo 2”, senza identificare Giuseppe Argirò come interlocutore. La Gip ha quindi ascoltato direttamente la registrazione e annota: «L’ascolto diretto della registrazione effettuato da questo Giudice, salvo successiva perizia fonica, non consente, a sua volta, di percepire la parola “socio”». Insomma, quel termine non può essere considerato un dato certo e utilizzato per desumere che i dirigenti Cva conoscessero una relazione economica o di compartecipazione tra Pierluigi Matta e Gaetano Armao. La Gip precisa che questo rilievo non rende inattendibile l’intera trascrizione e non cancella il significato degli altri passaggi del colloquio, nei quali emerge però la sola disponibilità di Gaetano Armao a interessarsi delle pratiche. Esclude però che quella conversazione provi che Giuseppe Argirò abbia definito Pierluigi Matta “socio” di Gaetano Armao o manifestato la conoscenza di un rapporto economico occulto fra i due.

«Sospetto che non è indizio»

Secondo la giudice Giuseppa Zampino «Nella posizione di Argirò, la sequenza indiziaria evidenzia l’interesse aziendale alle pratiche, i rapporti personali con Armao, la richiesta di un canale diretto di interlocuzione e la volontà di ottenere tempi più rapidi; non evidenzia, invece, il necessario collegamento rappresentativo e causale tra i pagamenti effettuati dalla società a Matta, le successive dazioni occulte ad Armao e una controprestazione funzionale contraria ai doveri d’ufficio consapevolmente richiesta o accettata da Argirò». In definitiva, sintetizza la giudice, «Il compendio investigativo consente di formulare un sospetto investigativo circa la possibilità che il contratto stipulato con Matta abbia costituito la fonte delle somme successivamente retrocesse ad Armao, ma non consente di trasformare tale sospetto in un grave indizio personale nei confronti di Argirò». Per Marco Malacarne Gentile, la Gip giunge a una «Conclusione analoga, e ancor più netta». La giudice riconosce al manager un ruolo centrale nella gestione del contratto con Pierluigi Matta, i contatti continuativi, le relazioni mensili, il rinnovo dell’incarico, i solleciti sulle pratiche e le interlocuzioni per saldare i compensi arretrati. Attività che, secondo l’ordinanza, restano però compatibili con le legittime funzioni dirigenziali e con lo scopo dichiarato della consulenza. «In nessun dialogo Malacarne appare coinvolto nelle consegne di denaro» precisa la Gip, che non individua elementi sufficienti a dimostrare la sua conoscenza degli occultamenti, della ripartizione delle somme o della destinazione finale di parte dei compensi.