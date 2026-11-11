Parte il cantiere per il rifacimento della centrale rue de la Liberté a Saint-Pierre

SAINT-PIERRE (mes) Prenderanno il via lunedì prossimo, 9 novembre, i lavori di riqualificazione di rue de la Liberté, a Saint-Pierre. L’intervento interesserà il tratto compreso tra l’Albergo Château e l’intersezione con rue Emile Chanoux e sarà articolato in 2 fasi, tra novembre e dicembre e la primavera del prossimo anno.

I dettagli del corposo intervento sono stati illustrati dal vice sindaco Corrado Collomb nel corso della riunione che si è svolta giovedì scorso, 5 novembre, nel parco di Chevreyron. «La prima fase, programmata tra novembre e dicembre, sarà dedicata principalmente al rifacimento dei marciapiedi. – spiega Corrado Collomb – Le lavorazioni procederanno per tratti successivi di circa 50 metri, partendo dalla zona dell’Albergo Château e proseguendo in direzione del distributore, con l’obiettivo di completare questa prima porzione entro la fine di novembre o i primi giorni di dicembre, compatibilmente con l’andamento del cantiere e le condizioni climatiche».

Durante gli interventi saranno rimosse le lastre danneggiate in pietra verde di Courtil e gli elementi in granito presenti in corrispondenza degli accessi carrai e delle intersezioni con rue de la Colline e rue de la Gare. In attesa della sistemazione definitiva, le superfici interessate saranno ripristinate provvisoriamente con un massetto in calcestruzzo. Le finiture saranno completate nella successiva fase dei lavori.

«La seconda fase – continua il vice sindaco Collomb – è prevista indicativamente a partire dai primi giorni di marzo 2027, sempre in funzione delle condizioni climatiche. Si ripartirà dal punto in cui il cantiere era stato interrotto, completando la riqualificazione dei marciapiedi fino all’intersezione con rue Chanoux. Una volta ultimata questa parte, presumibilmente entro la metà di aprile, si passerà al rifacimento della carreggiata stradale. Il programma prevede la rimozione delle fasce laterali in granito ancora presenti lungo i margini della strada, delle bordure e degli elementi lapidei trasversali in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, oltre alla sostituzione dei cubetti di porfido presenti in alcuni tratti. Seguiranno la fresatura della pavimentazione asfaltata esistente e la posa di un nuovo asfalto, così da ottenere una superficie stradale continua e uniforme. Saranno inoltre completati i ripristini delle pavimentazioni in pietra di Courtil e degli elementi in granito in corrispondenza degli accessi carrabili privati e delle intersezioni stradali».

Secondo Corrado Collomb, i disagi alla popolazione saranno limitati. «Il cantiere occuperà una sola metà della sede stradale per volta, mantenendo, dove possibile, il senso unico alternato. Eventuali chiusure temporanee saranno limitate alle lavorazioni che, per ragioni tecniche e di sicurezza, non potranno essere eseguite garantendo il transito dei veicoli».

Al termine delle opere verrà realizzata la segnaletica orizzontale definitiva, compresi gli attraversamenti pedonali previsti dal progetto, insieme agli ultimi interventi di finitura e al ripristino delle aree interessate dal cantiere.

Alessandra Merlo