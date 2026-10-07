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«Porte Aperte allo Sport» domani domenica 4 ottobre al palazzetto di Courmayeur

Redazione Pubblicato il

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COURMAYEUR (peb) Un pomeriggio per conoscere le realtà sportive del territorio, incontrare gli istruttori e, soprattutto, per provare in prima persona le tante discipline che si possono praticare durante l’anno. È questo lo spirito di “Porte Aperte allo Sport 2026”, in programma per domani, domenica 4 ottobre, dalle 15 alle 18, al Courmayeur Sport Center.

L’appuntamento, organizzato per presentare i programmi della stagione 2026/27, riunirà le associazioni sportive e culturali di Courmayeur, offrendo a grandi e piccoli la possibilità di avvicinarsi alle diverse proposte in modo diretto e informale per un pomeriggio dedicato alla scoperta e alla sperimentazione, nel quale sarà possibile cimentarsi gratuitamente nelle attività proposte con il supporto degli istruttori. Sono previsti gadget e sorprese per tutti i partecipanti.

La manifestazione rappresenta anche un’occasione per conoscere più da vicino il ricco tessuto associativo di Courmayeur, fatto di società e gruppi che durante tutto l’anno accompagnano bambini e ragazzi nella pratica sportiva, ma propongono attività rivolte anche agli adulti. Un patrimonio che contribuisce alla vita della comunità e che trova nella giornata di “Porte Aperte” un momento comune di incontro e presentazione.

«Per i ragazzi e per tutti i cittadini di Courmayeur, lo sport rappresenta molto più di una semplice attività fisica: è un elemento importante della vita sociale, un luogo di incontro, di crescita e di condivisione, parte integrante della vita del paese e della nostra comunità. – riferisce Matteo Dooms, consigliere comunale con delega allo sport – È attraverso lo sport che si costruiscono relazioni, si trasmettono valori, si rafforza il senso di appartenenza alla comunità e si crea un legame tra generazioni. Le Porte Aperte allo Sport vogliono quindi essere un’occasione per avvicinare i ragazzi alle diverse discipline, permettendo a ciascuno di scoprire nuove passioni e di vivere gli spazi e le realtà sportive del nostro territorio. Vogliamo che lo sport continui a essere una parte viva e integrante della società di Courmayeur, soprattutto per i nostri giovani, offrendo loro opportunità di crescita, di aggregazione e di confronto. Perché investire nello sport significa investire nelle persone e, allo stesso tempo, nel futuro della nostra comunità», conclude.

a.p.

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