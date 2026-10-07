«Porte Aperte allo Sport» domani domenica 4 ottobre al palazzetto di Courmayeur

COURMAYEUR (peb) Un pomeriggio per conoscere le realtà sportive del territorio, incontrare gli istruttori e, soprattutto, per provare in prima persona le tante discipline che si possono praticare durante l’anno. È questo lo spirito di “Porte Aperte allo Sport 2026”, in programma per domani, domenica 4 ottobre, dalle 15 alle 18, al Courmayeur Sport Center.

L’appuntamento, organizzato per presentare i programmi della stagione 2026/27, riunirà le associazioni sportive e culturali di Courmayeur, offrendo a grandi e piccoli la possibilità di avvicinarsi alle diverse proposte in modo diretto e informale per un pomeriggio dedicato alla scoperta e alla sperimentazione, nel quale sarà possibile cimentarsi gratuitamente nelle attività proposte con il supporto degli istruttori. Sono previsti gadget e sorprese per tutti i partecipanti.

La manifestazione rappresenta anche un’occasione per conoscere più da vicino il ricco tessuto associativo di Courmayeur, fatto di società e gruppi che durante tutto l’anno accompagnano bambini e ragazzi nella pratica sportiva, ma propongono attività rivolte anche agli adulti. Un patrimonio che contribuisce alla vita della comunità e che trova nella giornata di “Porte Aperte” un momento comune di incontro e presentazione.

«Per i ragazzi e per tutti i cittadini di Courmayeur, lo sport rappresenta molto più di una semplice attività fisica: è un elemento importante della vita sociale, un luogo di incontro, di crescita e di condivisione, parte integrante della vita del paese e della nostra comunità. – riferisce Matteo Dooms, consigliere comunale con delega allo sport – È attraverso lo sport che si costruiscono relazioni, si trasmettono valori, si rafforza il senso di appartenenza alla comunità e si crea un legame tra generazioni. Le Porte Aperte allo Sport vogliono quindi essere un’occasione per avvicinare i ragazzi alle diverse discipline, permettendo a ciascuno di scoprire nuove passioni e di vivere gli spazi e le realtà sportive del nostro territorio. Vogliamo che lo sport continui a essere una parte viva e integrante della società di Courmayeur, soprattutto per i nostri giovani, offrendo loro opportunità di crescita, di aggregazione e di confronto. Perché investire nello sport significa investire nelle persone e, allo stesso tempo, nel futuro della nostra comunità», conclude.

a.p.