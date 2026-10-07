A Verrès «La zucca dall’orto alla tavola» e la gara dei dolci alla zucca fatti in casa

VERRÈS (fci) «La zucca dall’orto alla tavola» e la 13esima gara dei dolci alla zucca fatti in casa domani domenica 4 ottobre a Verrès.

In regia il comitato San Rocco, il Comune di Verrès, l’Assessorato regionale dell’Agricoltura e risorse naturali e la Coldiretti Valle d’Aosta/Fondazione Campagna Amica.

Il programma della giornata: alle 10 nel centro storico esposizione banchetti e mercato Lo Tsaven Campagna Amica. Sempre dlle 10 in piazza René de Challant esibizione del gruppo Travail d’in cô di Arnad. Alle 11 in piazza Émile Chanoux apertura della cassa per biglietto degustazioni e dalle 12 apertura stand eno-gastronomici (comprende degustazione delle pietanze cucinate dai volontari e del risotto distribuito in piazza Émile Chanoux).

Nell’ambito della gara dei dolci alla zucca fatti in casa – aperta a tutti coloro che vogliono partecipare – alle 14 in piazza Émile Chanoux consegna dolci per il concorso, alle 15.30 distribuzione dolci al pubblico e alle 16 premiazione concorsi. Il pubblico sarà giuria e potrà votare il banco più originale, la zucca più strana e il banco più ghiottone.

La manifestazione sarà allietata dal gruppo Hb-House Band Gaby e Iseo. In caso di maltempo la manifestazione si terrà all’Espace Loisirs Marino Massa.

Per informazioni è sufficiente telefonare ai numeri 340 5012313 e 328 9304076.