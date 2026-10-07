AOSTA (fci) Vilma Gaillard è la nuova segretaria regionale dello Spi Cgil Valle d’Aosta, il Sindacato Pensionati Italiani della Cgil.

Vilma Gaillard raccoglie il testimone da Domenico Falcomatà, alla guida dell’organizzazione negli ultimi anni.

L’elezione è avvenuta nel corso dell’Assemblea Generale dello Spi Cgil Valle d’Aosta, alla presenza dei componenti dell’Assemblea e della Segreteria nazionale dello Spi Cgil, rappresentata dalla segretaria nazionale Tania Scacchetti e da Stefano Landini, componente della Segreteria nazionale.

Vilma Gaillard è stata eletta con 30 voti su 33, assumendo così la responsabilità di guidare lo Spi Cgil Valle d’Aosta nel prossimo mandato.

Il passaggio di consegne rappresenta un momento importante per il sindacato dei pensionati della Cgil, che prosegue il proprio impegno nella tutela delle persone anziane e pensionate, nella difesa dei servizi pubblici e del welfare e nella contrattazione sociale e sanitaria sul territorio.

Lo Spi Cgil Valle d’Aosta «arriva a questo nuovo percorso dopo anni di lavoro e di crescita, con un gruppo dirigente impegnato a dare risposte ai bisogni delle persone e ad affrontare le criticità che interessano il mondo della terza età e, più in generale, le fasce più fragili della popolazione» si legge in una nota.

Tra le principali sfide che attendono il nuovo mandato vi sono il rafforzamento della contrattazione sociale e sanitaria, la tutela del potere d’acquisto delle pensioni, l’accesso ai servizi, il contrasto alle disuguaglianze e alle situazioni di disagio sociale e la difesa di un sistema di welfare pubblico e di qualità.

«Il nostro impegno – sottolinea la nuova segretaria dello Spi Cgil Valle d’Aosta, Vilma Gaillard – sarà continuare a essere vicini alle pensionate e ai pensionati, ascoltando i bisogni delle persone e portando le loro istanze nei luoghi del confronto istituzionale. In una fase in cui il welfare è sottoposto a nuove pressioni e le risorse disponibili sono sempre più importanti per garantire servizi e diritti, dobbiamo rafforzare la nostra capacità di rappresentanza e di contrattazione sul territorio».

Per lo Spi Cgil Valle d’Aosta la sfida del futuro sarà quindi quella di «estendere il proprio campo d’azione, proseguendo il lavoro sulla contrattazione sociale e sanitaria e consolidando il confronto con le istituzioni regionali e comunali, con l’obiettivo di salvaguardare e migliorare le prestazioni e i servizi destinati alla popolazione».