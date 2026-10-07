Fénis, la 65esima edizione della tradizionale castagnata

FÉNIS (zgn) Tutto pronto a Fénis per la 65esima edizione della tradizionale castagnata che si terrà venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 ottobre. Organizzata dalla Pro Loco a Tzanté de Bouva con il patrocinio del Comune, la manifestazione proporrà caldarroste, musica e balli. Tre giorni di festa con ingresso libero e un programma che unisce tradizione e divertimento.

Si partirà venerdì prossimo, 9 ottobre, alle 22.30, con la discoteca mobile e la musica di Pump It. Sabato 10, alle 21.30, serata danzante con l’orchestra “I Ragazzi del Villaggio” a ingresso libero. E, a mezzanotte, l’elezione di Miss e Mister Riccio.

Domenica 11 ottobre sarà il giorno clou, dedicato alla castagna. Dal primo pomeriggio in poi prenderà il via la cottura e la vendita di caldarroste accompagnata dall’intrattenimento musicale della Società Filarmonica di Fénis. Alle 15 pomeriggio danzante con l’orchestra “Mike e i Simpatici”, sempre a ingresso libero, per chiudere in allegria la tre giorni.

Sarà a disposizione l’area parcheggio gratuita del Castello di Fénis in zona Comtes de Challant per facilitare l’afflusso del pubblico.