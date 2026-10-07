La Magdeleine, “Du Blé au Pain” per riscoprire antichi sapori

LA MAGDELEINE (zgn) “Du Blé au Pain”, la festa del pane nero di La Magdeleine, è in programma oggi, sabato 3 ottobre, e domani, domenica 4. Alle 10 di oggi la biblioteca ospita un appuntamento di Nati per Leggere, a partecipazione libera e gratuita. Alle 17.30, sotto il padiglione montato all’area sportiva, la conferenza “Il cibo è cultura. Mangiare il territorio” è accompagnata da uno show cooking: la preparazione dal vivo di un piatto unico tradizionale, fatto solo con materie prime coltivate e prodotte entro i confini del comune. Alle 19.30, nello stesso padiglione, la cena. Protagonista del menu è il pane nero di La Magdeleine: tomino fresco con miele e pane nero, insalatina di pane nero tostato con fontina e noci, flan di zucca con fonduta, pasta fresca al ragù di capriolo, arrosto di bovino con patate al forno, semifreddo al torroncino con salsa al cioccolato. Acqua e vino inclusi, 30 euro a persona, prenotazione obbligatoria al 347 3319142. Dalle 21 si balla con I Ragazzi del Villaggio.

Domenica si comincia alle 9 con il mercatino agricolo di prodotti tipici all’area sportiva. Mezz’ora più tardi, al forno di Brengon, è possibile assistere alla panificazione comunitaria, alla sfornata e alla degustazione dei pani tradizionali. Alle 10 si parte dalla terrazza del Municipio per il tour guidato al sentiero dei mulini, in musica con l’arpista cantastorie Valerio Zanchetti: partecipazione gratuita, prenotazione gradita al 378 3030479. Sempre dalle 10, per le vie del paese, si esibisce il gruppo folkloristico La Clicca, cui si aggiunge dalle 11 la banda musicale di Chambave.

Il pranzo di domenica, alle 13, non richiede prenotazione: zuppa di legumi e pane nero, salsiccetta in umido o carbonade, polenta, panna cotta al caramello con crumble di pane nero, 20 euro a persona. Lo stesso giorno La Magdeleine ospita, dalle 10, l’iniziativa “Caspita che avventura” a cura delle Guide Alpine della Valle d’Aosta. Alle 14, al lago di Lod, nel Comune di Antey-Saint-André, è invece in programma il concerto di Mannarino per Musicastelle: il luogo dello spettacolo è facilmente raggiungibile con una passeggiata di una decina di minuti da La Magdeleine.