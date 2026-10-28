Letizia Moratti: «A gennaio verrà rivista la clausola di salvaguardia dell’Unione Europea sull’acciaio»

AOSTA (fci) “A gennaio verrà rivista la clausola di salvaguardia dell’Unione Europea sull’acciaio a tutela del mercato siderurgico interno”. Lo ha detto Letizia Moratti, componente della Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia presso il Parlamento europeo, incontrando – mercoledì scorso, 21 ottobre – i vertici della Cogne Acciai Speciali, azienda siderurgica di Aosta.

Introdotto mercoledì 1° luglio scorso, il regolamento dell’Unione Europea ha l’obiettivo di tutelare i produttori europei di acciaio inossidabile e profilati leggeri dalla concorrenza, specialmente cinese e indiana.

Le nuove norme indicano quantità riservata di acciaio importabile in Europa. Rispetto alle precedenti regole, ad esempio, la riduzione dell’import dal Regno Unito è del 56 per cento e del 41 per cento dalla Svizzera. Dall’India, invece, il taglio è del 27 per cento. Ridottosi poi solo a poco meno del 19 per cento, sfruttando le clausole del regolamento.

“E’ fondamentale garantire condizioni di concorrenza eque a tutela delle nostre eccellenze industriali, – ha aggiunto – nelle quali rientra a pieno titolo la Cogne acciai speciali, azienda che dà lavoro a oltre 1.200 persone oltre a garantire un indotto che va a coinvolgere svariate imprese anche del Nord-Ovest”.

“Ho ascoltato con grande interesse le questioni illustrate dai vertici della Cogne Acciai Speciali e dai rappresentanti della Regione – ha proseguito l’eurodeputata – e assicuro sin d’ora la mia piena disponibilità a dare seguito alle richieste emerse, portando nelle sedi europee competenti, prima fra tutte la Commissione per l’industria di cui faccio parte, le problematiche connesse alle importazioni di acciaio, in particolare quelle provenienti dall’India”.

All’incontro, in videoconferenza, tra i vertici dell’azienda siderurgica aostana e l’europarlamentare Letizia Moratti hanno anche partecipato Emily Rini (coordinatrice di Forza Italia Valle d’Aosta) in qualità di consigliera politica del vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro per gli Affari Esteri e la cooperazione internazionale Antonio Tajani, e l’assessore regionale allo Sviluppo economico e al Lavoro Luigi Bertschy.

“La situazione della Cogne Acciai Speciali ci sta particolarmente a cuore, – ha spiegato Emily Rini, che ha promosso la riunione – motivo per cui ci siamo immediatamente attivati, in accordo con il governo regionale, per favorire una interlocuzione urgente con i nostri rappresentanti al Parlamento Europeo”.

“Ringrazio Letizia Moratti, – ha proseguito Emily Rini – per la disponibilità dimostrata ancora una volta. Insieme al nostro leader Antonio Tajani continueremo a lavorare per individuare le azioni e le soluzioni a tutela dell’operatività e del posizionamento sul mercato dell’azienda”.