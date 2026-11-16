Come da previsioni della vigilia, concluso lo spoglio delle schede delle elezioni comunali di Ayas, la lista guidata dall’albergatrice Elena Becquet ha ottenuto 572 voti, rispetto ai 161 dello schieramento avversario guidato dalla candidata a sindaco Lorenza Collé. In totale hanno votato 779 residenti su 1.162 aventi diritto, con 30 schede nulle e 16 bianche.

La lista “Ayas pè oùei è pè demàn” guidata da Elena Becquet con candidato vice sindaco Diego Merlet ha riportato quindi 572 consensi e come consiglieri i voti di preferenza sono stati così ripartiti: Ivana Gaillard 181, Liliana Burgay 124, Jean Noel Origone 114, Paola Battistin 108, Jordi Favre 96, Herman Buchan 86, Marco Perono 81, Pietro Gugliada 76, Pierre Vicquery 72, Elia Obert 69, Gabriele Bosonin 56 e Monica Chasseur 32.

Per “Ripartire da Ayas”, con candidati a sindaco e vice Lorenza Collé e Claudio Obert e 161 voti complessi, le preferenze ai consiglieri sono andate a Jean Claude Maresca 39, Franco Obert 34, Giulio Ghirardo 32, Marco Brunod 27, Isabella Zecca 23, Marzia Mosca 18, Valeria Bona 14, Nikola Thomas 9, Alina Piazza 5 e Federico Scotti 3.

Elena Becquet è nata il 4 settembre 1973. Titolare dell’albergo di famiglia è anche presidente del Consorzio turistico Val d’Ayas Monterosa. E’ la prima donna nella storia di Ayas a diventare sindaco.