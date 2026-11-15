Rugby serie A2: a Sarre vince il Cus Genova

Non è riuscito lo Stade Valdôtain a conquistare la seconda vittoria consecutiva nel quinto turno del campionato di A2 di rugby. Nel pomeriggio di oggi, domenica 15 novembre, a Sarre i liguri del Cus Genova sono riusciti a passare per 22 a 19, costruendo la vittoria nel primo tempo, concluso avanti 15 a 7, con i locali apparsi piuttosto spenti premiati da meta tecnica. Nella ripresa, al 49’ ancora a segno i liguri, con punteggio quindi di 7 a 22. Poi con i cambi lo Stade è riuscito ad imporre il suo gioco, andando in meta al 69’ o con il neo entrato Andrea Barbieri e trasformazione di Filippo Bolognesi (14 a 22) e al 78’ con l’altro neo entrato Alberto Gandossi per il 19 a 22 conclusivo, che comunque per lo Stade ha comportato la conquista di 1 punto, così da salire a quota 10, alla pari con il Cus Genova.

Ora il campionato si ferma per un fine settimana e lo Stade Valdôtain riprenderà domenica 29 novembre con la trasferta nell’alessandrino in casa dell’Unione Monferrato, penultimo a 7 punti.