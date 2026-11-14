I principali provvedimenti della Giunta regionale di venerdì 13 novembre

AFFARI EUROPEI, INNOVAZIONE, PNRR E POLITICHE NAZIONALI PER LA MONTAGNA E POLITICHE GIOVANILI

La Giunta regionale ha approvato il secondo aggiornamento, per l’anno 2026, del calendario degli inviti a presentare proposte nell’ambito del Programma regionale FESR 2021‑2027. Il documento, predisposto in attuazione della normativa europea, consente di assicurare una programmazione più efficace delle opportunità di finanziamento rivolte a imprese, organismi di ricerca e altri potenziali beneficiari, garantendo al contempo trasparenza e informazione verso il territorio. Il calendario aggiornato sarà pubblicato nella sezione “Europa” del sito istituzionale della Regione.

Inoltre è stato approvato il rinnovo, per il periodo 1° gennaio 2027 – 31 dicembre 2029, dell’adesione della Valle d’Aosta alla Comunità SPAC Reload (Software Partecipato Aperto Condiviso) coordinata dalla Regione Veneto. Il rinnovo consentirà di continuare a utilizzare e sviluppare in forma collaborativa piattaforme e servizi digitali per la pubblica Amministrazione, con particolare riferimento ai sistemi di pagamento elettronico e alla gestione delle identità digitali. Il provvedimento, la cui spesa complessiva richiesta è pari a 210.000 euro, conferma inoltre il ruolo della Regione quale intermediario tecnologico a supporto degli enti del territorio per l’accesso ai servizi della piattaforma pagoPA e per la gestione della piattaforma VdAPay.

L’Esecutivo ha quindi deliberato la bozza di protocollo d’intesa con gli enti interessati per la realizzazione delle attività di oratorio e similari e il relativo bando di finanziamento per l’anno 2027. L’iniziativa, finalizzata a sostenere attività educative, formative, aggregative e sociali rivolte ai giovani, prevede un finanziamento complessivo di 88.000 euro.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

La Giunta ha approvato un finanziamento di 500.000 mila euro a favore dell’ARPA Valle d’Aosta per attività di studio, monitoraggio e analisi finalizzate a migliorare la conoscenza degli effetti del cambiamento climatico sul territorio regionale. Le attività saranno disciplinate da una specifica convenzione tra Regione e ARPA con validità fino al 31 dicembre 2027.

Approvato pure il progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi di sistemazione idraulica dei torrenti Bioley e Verney a Fontainemore e del torrente Charvaz a La Salle, a seguito degli eventi alluvionali dell’aprile 2025. L’investimento complessivo ammonta a 2 milioni e 330mila euro e prevede opere finalizzate alla riduzione del rischio idraulico.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Sono state approvate le nuove disposizioni per l’erogazione dell’indennità di residenza a favore delle farmacie rurali, che adeguano la normativa regionale ai criteri del nuovo Accordo collettivo nazionale delle farmacie. Il provvedimento stabilisce come riconoscere e ripartire l’indennità in base a indicatori di disagio: fatturato, popolazione servita, distanza dal capoluogo e turni notturni effettuati. La spesa complessiva dell’USL resta invariata. Per il biennio 2026-2027 è prevista una fase transitoria, mentre il nuovo sistema sarà a regime dal biennio 2028-2029.

Ai sensi della legge regionale n. 8/1992, è stato approvato il progetto Questa è musica diversa – We all make music, presentato per l’anno scolastico 2026/2027 dalla Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale di Aosta, concedendo un contributo massimo di 30.000 euro. L’iniziativa, rivolta a persone con differenti tipologie di disabilità appartenenti a diverse fasce di età, prevede l’attivazione di laboratori che spaziano dall’impiego costruttivo del tempo libero, all’alfabetizzazione musicale di base, dallo studio individuale di uno strumento alla pratica strumentale d’insieme.

Infine sono state prorogate fino al 31 dicembre 2028 le misure straordinarie per garantire la continuità dell’assistenza agli anziani nelle strutture residenziali, semiresidenziali e nei servizi domiciliari. Il provvedimento consente, in assenza di personale qualificato disponibile tramite concorsi o chiamate pubbliche, di assumere temporaneamente altre figure già formate o in percorso di formazione nel settore assistenziale, che opereranno comunque affiancate da OSS qualificati. La misura sarà applicabile anche alle strutture private accreditate e convenzionate della rete regionale dei servizi per gli anziani. L’atto sarà trasmesso al Consiglio Permanente degli Enti Locali per il parere.