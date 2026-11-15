Hockey: prima sconfitta per i Gladiators, ad Aosta vince il Caldaro al supplementare

Dopo 10 vittorie consecutive, 9 nel campionato di serie B e 1 in Coppa Italia, si è interrotta nella serata di ieri, sabato 14, la serie positiva dei Gladiators nel torneo dell’Hockey Italian League. Nello scontro al vertice con l’altoatesino Caldaro, da anni bestia nera degli aostani, è scaturito un pareggio concluso nei 60 minuti regolamentari, quindi nel supplementare a 28 secondi dalla fine gli ospiti hanno segnato la rete decisiva. Con il punto conquistato l’Aosta ha mantenuto la vetta della classifica con 27, mentre al Caldaro ne sono andati 2 ed è rimasto secondo a 26.

Come era prevedibile, davanti a 850 spettatori, Aosta e Caldaro hanno dato vita a un bel confronto, molto equilibrato nel primo periodo che si concludeva con la marcatura dei locali, passati al 19’49” con Dylan Ghiglione. Soprattutto nel finale del secondo tempo gli altoatesini aumentavano la pressione e coronavano il loro impegno al 39’32” con il finlandese Tukka Rajamäki. Nel terzo periodo il Caldaro continuava a rendersi pericoloso, andando al tiro ben 13 volte, e ancora una volta era protagonista il portiere locale Rocco Perla, sicuramente il migliore dei suoi, che neutralizzava complessivamente 36 tentativi degli avversari. Nel supplementare erano però i Gladiators a prendere l’iniziativa, attaccando con continuità e tirando 5 volte per poi farsi sorprendere al 64’32” da Rajamäki.

In campionato l’Aosta riprenderà sabato 21, alle 19.30 con la prima gara del girone di ritorno sul ghiaccio di Cavalese del Valdifiemme, lo stesso avversario del ritorno dei quarti di finale della Coppa Italia che di disputerà al Palaghiaccio di Tsanbarlet giovedì 19, alle 20, dopo il netto 6 a 1 ottenuto dai Gladiators nel confronto di andata.