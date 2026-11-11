Premio Letterario Valle d’Aosta: al via la terza edizione, candidature entro il 31 dicembre

Torna con la sua terza edizione il Premio Letterario Valle d’Aosta, promosso dalla Regione Valle d’Aosta attraverso l’Assessorato Istruzione, Cultura e Politiche identitarie, con l’obiettivo di valorizzare la narrativa italiana contemporanea e rafforzare il legame tra letteratura, territorio e comunità.

Dopo il successo delle prime 2 edizioni, il Premio rinnova il proprio impegno a sostegno dei libri e della lettura, proponendosi come luogo di incontro e confronto tra autori, editori e lettori. Un progetto culturale che nasce dalla particolare identità della Valle d’Aosta, storicamente aperta al dialogo tra lingue, popoli e culture, e che intende offrire agli scrittori uno spazio di confronto e di scoperta, una sorta di residenza artistica, ma anche emotiva e sociale.

Le candidature sono aperte fino giovedì 31 dicembre prossimo e sono riservate ai romanzi di autori italiani pubblicati in prima edizione tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026. Possono concorrere opere di scrittori che abbiano almeno un libro già tradotto e pubblicato all’estero, oppure in corso di traduzione o pubblicazione internazionale.

A selezionare le opere sarà una giuria composta da Paolo Giordano, in qualità di èresidente, Laura Marzi, Simonetta Sciandivasci, Veronica Raimo e Stefano Petrocchi. La giuria individuerà una prima selezione di titoli, da un minimo di 6 a un massimo di 10, e successivamente i 3 libri finalisti, tra i quali sarà proclamato il vincitore assoluto.

Accanto al riconoscimento principale, saranno assegnate 2 menzioni speciali: una dedicata a un’opera di saggistica che abbia affrontato con originalità e profondità il tema del confine, inteso non soltanto come limite geografico, ma anche come spazio simbolico di attraversamento, incontro e trasformazione; l’altra riservata a un’opera prima, con l’intento di sostenere e valorizzare le nuove voci della narrativa italiana.

Anche quest’anno il Premio conferma il coinvolgimento diretto dei lettori attraverso una giuria popolare composta da 100 grandi lettori valdostani, individuati tra esponenti del mondo culturale locale, gruppi di lettura del Sistema bibliotecario regionale e librerie del territorio. Questa giuria sarà chiamata a esprimere la propria preferenza tra i 3 romanzi finalisti, assegnando una menzione speciale.

Una novità della terza edizione sarà infine l’attenzione dedicata alla letteratura e all’editoria in lingua francese, con un appuntamento specifico inserito nel programma delle giornate conclusive. Un’iniziativa che intende valorizzare la vocazione francofona della Valle d’Aosta e il suo patrimonio linguistico e culturale, rafforzando il dialogo con la produzione letteraria d’Oltralpe.

I 3 finalisti saranno annunciati a marzo 2027. La manifestazione conclusiva si svolgerà dal 15 al 17 aprile 2027 con una serie di appuntamenti dedicati alla letteratura, incontri con gli autori, conversazioni e spettacoli dal vivo aperti al pubblico, che trasformeranno la Valle d’Aosta in un luogo di confronto e partecipazione culturale.

A ciascuno dei tre finalisti sarà attribuito un premio di 3.000 euro, cui si aggiungeranno 1.000 euro per il vincitore assoluto, che riceverà anche un’opera realizzata da un artigiano valdostano. Alle 2 menzioni speciali per la saggistica e per l’opera prima sarà assegnato un riconoscimento di 1.000 euro ciascuna.