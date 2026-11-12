Nuovo bando di sostegno alla locazione per il 2026

L’Assessorato della Sanità, Salute e Politiche sociali informa che la Giunta regionale, nella sua riunione di lunedì 10 novembre, ha approvato il Bando per la concessione di contributi a sostegno dell’accesso alle abitazioni in locazione, relativo all’anno 2026.
Per la concessione del contributo è confermata la graduatoria per valore ISEE crescente (dal più basso al più alto), quindi indipendentemente dalla data di invio della domanda e nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
Ecco le importanti novità introdotte a favore dell’utente.
Contributi massimi più alti: l’importo del contributo, la cui erogazione è prevista per i nuclei familiari con ISEE fino a 12.500 euro, è aumentato per i nuclei con ISEE fino a 7.500 euro (Fascia A) passando da 3.000 a un massimo di 3.360 euro.
Più tempo per presentare la domanda: le domande potranno essere inviate fino al 31 marzo 2027, mentre nel precedente bando la scadenza era fissata a fine febbraio.
Apertura del Bando e modalità di presentazione della domanda: la domanda potrà essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma SISLO, accessibile dal sito della Regione – tramite SPID, CIE o CNS – dalle 9 dell’11 gennaio 2027 fino alle 16.59.59 del 31 marzo 2027. L’ISEE 2026 e la dichiarazione dei redditi non vanno caricati sulla piattaforma, ma il richiedente deve esserne in possesso al momento della domanda.
Assistenza alla cittadinanza: i Patronati convenzionati
Per la compilazione e il caricamento della domanda è possibile farsi assistere dai seguenti patronati convenzionati con l’Amministrazione regionale che supportano anche i cittadini privi di strumenti informatici o competenze digitali: INCA CGIL; INAS CISL; SAVT; EPACA-Coldiretti; ITAL UIL; 50 & Più ENASCO; ACLI Service Valle d’Aosta. La domanda potrà quindi essere inviata, oltre che autonomamente dal richiedente o tramite suo delegato, anche con l’assistenza dei patronati convenzionati.
Per informazioni: Ufficio Sostegno abitativo dell’Assessorato, telefono 0165 272200 dal lunedì al venerdì 9-12, il mercoledì anche 14-15. Numero verde per difficoltà riscontrate nel caricamento della domanda: 800.61.00.61 dal lunedì al venerdì 8-18, il sabato 8-12.