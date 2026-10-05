I principali provvedimenti della Giunta regionale di venerdì 2 ottobre

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Le Gouvernement a octroyé 2 subventions en faveur du Consortium des Collectivités locales de la Vallée d’Aoste-CELVA à titre de concours aux frais pour la réalisation de 2 initiatives dans le cadre du 80ème Anniversaire de la Résistance, de la Libération et de l’Autonomie: l’une de 6 483 euros concerne l’initiative Resistenza, Liberazione, Autonomia. I ragazzi raccontano la Valle d’Aosta a fumetti – seconda edizione, l’autre de 15 000 euros, concerne le projet Tre vite per l’Autonomia della Valle d’Aosta, qui prévoit la création de 24 planches de bandes dessinées dédiées à Emile Chanoux, Federico Chabod et Maria Ida Viglino.

La Giunta ha poi nominato René Benzo e Alessandro Rossi in qualità di componenti effettivi e Daniela Schiavone come componente supplente del Comitato di revisione della Fondazione Centro internazionale su diritto, società e economia di Courmayeur, per un triennio.

Ai sensi della legge regionale 5 del 2001, sono stati concessi contributi in conto capitale per i danni subiti dai proprietari di beni immobili, loro pertinenze e mobili in conseguenza dell’incendio boschivo del 17 agosto 2025, nei territori di Saint-Denis e Verrayes, per un importo di 49.760 euro.

ISTRUZIONE, CULTURA E POLITICHE IDENTITARIE

È stato approvato il rinnovo, per il triennio 2026-2029, del Protocollo d’intesa tra il Dipartimento Sovraintendenza agli studi, l’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, il Goethe-institut Mailand, l’Institut français Italia e la Fondazione Teatro Regio, per la diffusione della cultura musicale in lingua italiana, francese e tedesca, al fine di favorire scambi culturali che permettano di approfondire, attraverso la musica, aspetti storici, culturali e artistici. Per l’attuazione di questa intesa è stata prenotata una spesa di 9.000 euro.

La Giunta regionale ha deliberato, per il triennio 2026-2029, la Convenzione tra il Dipartimento Sovraintendenza agli studi, l’Université Jean Monnet di Saint-Etienne, la Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale de la Loire e l’Università della Valle d’Aosta, finalizzata allo sviluppo di azioni educative condivise per il consolidamento dello Spazio europeo dell’istruzione e formazione.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

La Giunta regionale ha disposto l’estensione fino al 31 dicembre 2026 a tutte le istanze della sperimentazione per la formulazione del Progetto di Vita individuale, personalizzato e partecipato che perverranno entro tale data.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

L’Esecutivo ha concesso i contributi a varie associazioni sportive dilettantistiche, a sostegno dell’organizzazione di manifestazioni sportive in programma nel periodo settembre-novembre 2026. Nello specifico, i fondi sono stati destinati a VDA Prestige per l’organizzazione della “Monterosa Bike”, al Gruppo sportivo Aosta – Granparadisobike Team per la “XXV Granparadisobike” e a Runner Villeneuve per la competizione di skyrunning “Vertical Tube Villeneuve”, valevole come prova di Coppa Italia e Campionato Italiano Giovani.