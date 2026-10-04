La domenica tricolore dei Campionati Italiani dei 10 chilometri di corsa su strada a Grado di Gorizia ha incoronato oggi – 4 ottobre – il lecchese Konjoneh Maggi, 22enne dell’Atletica Casone Noceto, al suo primo titolo nazionale in 28’36”, al termine di una stagione di crescita dopo essere già salito 3 volte quest’anno sul podio delle rassegne valide per i tricolori: secondo nel cross e nei 10000 in pista, terzo nei 5000 metri. Alle sue spalle per soli 6 secondi Francesco Guerra (Carabinieri) che aveva vinto nelle ultime 2 edizioni, terzo a 7 secondi Luca Alfieri del Casone Noceto, con quarto a 13 secondi dall’oro ed a 6 dal bronzo il valdostano Lorenzo Brunier di Fénis, tesserato per il Parco Alpi Apuane, che è riuscito allo sprint dopo una bella e tirata gara su 4 giri da 2500 metri a precedere di 1 secondo Abderrazzak Gasmi del Casone Noceto.
Lorenzo Brunier quarto nella 10 km su strada dei Campionati Italiani Assoluti
Redazione · Pubblicato il
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