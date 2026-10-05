Trofeo autunnale di rebatta: Doues vince due emozionanti finali in Prima e negli Juniores

La domenica delle finali della rebatta ha visto il 4 ottobre a Brissogne 2 sfide molto emozionanti decidere i titoli autunnali di Prima categoria e degli juniores.

Nel primo caso il Doues ha superato 1272 a 1254 il Gressan, che era avanti, anche se per 1 solo punto, dopo la 16esima mano, guidato dall’ennesima grande giornata di Davide Quendoz, straordinaria con 282 punti, 14,1 di media. Nel Doues su altissimi livelli Mirko Marguerettaz a 274 e David Nex a 271.

Nella finale degli juniores il Doues ha sconfitto il favorito Chevrot 229 a 226, che a metà gara era in vantaggio di 9 punti. Il più bravo per i doiard è stato Rhémy Vevey a 67.

In Seconda categoria l’Ollomont ha dominato 1078 a 921 nei confronti del Valpelline. In Terza nelle 3 mani conclusive il Gignod ha beffato il Doues, recuperando da meno 22 e andando a vincere di 5 lunghezze, 808 a 803. Nella finale di Quarta il Cogne è stato superiore rispetto al Chevrot aggiudicandosi il titolo autunnale per 731 a 592. Infine in Quinta categoria il Pollein, che ha sempre condotto la gara, si è imposto 569 a 507 nei confronti del Bionaz.