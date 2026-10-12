I principali provvedimenti della Giunta regionale di venerdì 9 ottobre

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

La Giunta regionale ha deciso la disciplina applicativa necessaria alla concessione dell’aiuto regionale a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina per la realizzazione dell’impianto di pastorizzazione a freddo previsto dalle nuove normative. La dotazione finanziaria per la concessione dell’aiuto ammonta a 5 milioni di euro ed è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto pari al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile. L’intervento è finalizzato al rafforzamento delle filiere lattiero-casearia e agroalimentare regionali attraverso l’introduzione di tecnologie innovative di trattamento e conservazione dei prodotti.

Inoltre è stato approvato il progetto esecutivo e la successiva fase di affido dei lavori di realizzazione della pista forestale tra Grangette e Vencorère a Verrayes, per un importo complessivo pari a 1.731 mila euro.

ISTRUZIONE, CULTURA E POLITICHE IDENTITARIE

Sono stati deliberati l’organizzazione e il bando di partecipazione della terza edizione del “Premio letterario Valle d’Aosta” per una spesa complessiva di 138 mila euro, definendo nel contempo la composizione della Giuria, che sarà composta da Paolo Giordano, in qualità di presidente, Laura Marzi, Simonetta Sciandivasci, Veronica Raimo e Stefano Petrocchi.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

La Giunta ha approvato una bozza di protocollo d’intesa con l’Università degli Studi di Torino per l’attivazione, a partire dall’anno accademico 2026/2027, di 5 posti aggiuntivi riservati nei corsi di laurea triennale delle professioni sanitarie di Logopedia, Tecniche audiometriche, Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecniche di laboratorio biomedico e Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE E LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÁ SOSTENIBILE

L’Esecutivo ha quindi approvato i criteri e le modalità per la concessione di contributi a persone fisiche e ai condomini per la realizzazione di impianti fotovoltaici, per un importo complessivo di 1 milione di euro.

La Giunta ha inoltre deciso quale sarà l’offerta triennale dell’Istruzione e Formazione Professionale-IeFP per gli anni scolastici 2027/2028-2029/2030, confermando i percorsi esistenti e introducendo nuove specializzazioni nei settori della meccanica, dell’informatica, delle energie rinnovabili, della building automation e dei servizi d’impresa. L’offerta sarà finanziata con 18 milioni e 174 mila euro, di cui 9 milioni e 728 mila a valere sul Programma regionale FSE+ 2021-2027, i restanti 8 milioni e 446 mila sul bilancio regionale. È stata anche aggiornata l’offerta formativa per l’anno scolastico 2026/2027 con percorsi biennali rivolti principalmente ai giovani che hanno abbandonato gli studi, per il conseguimento di una qualifica professionale e l’ingresso nel mondo del lavoro. I corsi, attivati tramite avviso pubblico, riguarderanno i settori del benessere, turistico-ricettivo, meccanico, impiantistico ed edile, con una dotazione di 1 milione e 434 mila, cofinanziata sul Programma regionale FSE+ 2021-2027. Infine, è stato approvato un Avviso pubblico per finanziare, a partire dal 2026/2027 e fino al 2029/2030, dei progetti di alternanza all’estero rivolti agli studenti dei percorsi IeFP, che dispone di 1 milione di euro, cofinanziato sempre sul Programma regionale FSE+ 2021-2027.

Approvate pure le disposizioni attuative del Bando neoimpresa 2027-2028, misura finalizzata a sostenere la creazione di nuove imprese e attività di lavoro autonomo da parte di persone disoccupate residenti in Valle d’Aosta, attraverso un percorso articolato. La spesa prevista è di 350.000 euro per dell’annualità 2027.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

La Giunta regionale ha approvato le disposizioni applicative che regolano la concessione e la liquidazione, a favore dell’ASIVA Comitato Valdostano FISI, dell’integrazione di 65.000 euro per l’anno 2026 al finanziamento corrente a sostegno della gestione delle squadre regionali e per l’organizzazione dei loro raduni e sessioni di allenamento.