Exercices de paléographie 2026/2027

Les Archives historiques régionales – placées sous l’Assessorat de l’éducation, de la culture et des politiques identitaires – organisent un cycle d’exercices de paléographie, dans le but de permettre aux chercheurs et aux amateurs d’histoire de s’entraîner à la lecture de documents anciens (XIIe-XIXe siècles).

Les exercices se tiendront 3 mardis par mois, de novembre 2026 à mai 2027, de 14h30 à 16h30, dans la salle de lecture des Archives historiques régionales, sises rue Ollietti, 3 à Aoste. Le calendrier définitif des rencontres sera communiqué lors du premier rendez-vous, fixé au mardi 10 novembre 2026.

La participation est gratuite et aucun test d’accès n’est prévu. Celle-ci ne sera par ailleurs sanctionnée par aucun examen, ni diplôme, ni autre attestation. Toutefois, la connaissance du latin et du français s’avère nécessaire afin de pouvoir profiter pleinement des textes qui seront présentés.

Le parcours prévoit notamment l’analyse de certains documents conservés dans les Archives. Cette exploration permet, d’une part, de prendre conscience de différentes typologies d’actes, ainsi que des graphies et techniques utilisées dans confection des textes en latin et en français rédigés en Vallée d’Aoste au cours des différentes périodes historiques ; d’autre part, ces documents constituent de précieuses sources pour raconter l’histoire des individus, familles et communautés au fil des siècles, à travers des témoignages directs de la vie quotidienne de différentes classes sociales.

Le formulaire d’inscription, à remplir avant le vendredi 6 novembre, est disponible à ce lien : https://biblio.regione.vda.it/attivita/exercices-de-paleographie-2026-2027/.

Pour tous renseignements: Archives historiques régionales, téléphone 0165 275773-75, e-mail: s-arcsto@regione.vda.it