La Stella di Pila conquista il “Tre Fiocchi Gold” della Guida ai Mountain Club

A dieci mesi dalla sua inaugurazione, la Stella di Pila ha ottenuto il prestigioso riconoscimento dei “Tre Fiocchi Gold” nella prima edizione della “Guida ai Mountain Club d’Italia”.

Unica struttura valdostana a conquistare un punteggio superiore ai 90/100, condizione necessaria per ottenere i “Tre Fiocchi Gold”, la Stella di Pila è insieme ad altre quattro realtà italiane. La “Guida ai Mountain Club”, edita da Morellini Editore e curata da Andrea Guolo, verrà presentata ufficialmente martedì 27 ottobre alle 14.30 a Milano, nell’ambito del Milano Mountain Show, con un gran galà. Il volume comprende centonove indirizzi selezionati in trentadue aree sciistiche dell’intero arco alpino, valutati su sei parametri: posizione, servizio, design, ristorazione, bevande e umore.

“Essere scelti tra tanti territori e strutture in tutta Italia e ricevere un premio del genere fa enormemente piacere, perché conferma la bontà delle nostre scelte. – commenta Davide Vuillermoz, presidente della Pila SpA – Emerge la forza della visione e dell’idea di sviluppo che stiamo portando avanti: un modello fondato su territorio, equilibrio, accessibilità e costanza nel cercare di migliorare. Questo riconoscimento dimostra che le scelte strategiche fatte sono quelle giuste e valorizza anche il saper fare rete: la collaborazione con Skyway Monte Bianco, a cui abbiamo affidato la gestione della struttura, ne è l’esempio concreto. È l’unione di due eccellenze della Valle d’Aosta che si mettono insieme per offrire un’ospitalità d’alta quota solida e consapevole: la chiave per proporre un viaggio di qualità, dove la bellezza delle nostre Alpi si sposa con un’accoglienza senza compromessi.”

La proposta enogastronomica del Panoramic Bistrot è infatti curata in collaborazione con Skyway Monte Bianco, proponendo un buffet alpino contemporaneo che reinterpreta i sapori autentici della Valle d’Aosta. Così Federica Bieller, presidente e amministratrice delegata di Skyway Monte Bianco: “Essere al primo anno di apertura tra le sole cinque strutture italiane, su centonove selezionate, ad aver ottenuto i “Tre Fiocchi Gold” è un risultato straordinario. È un riconoscimento che premia non soltanto la qualità dell’offerta enogastronomica, ma soprattutto una visione dell’ospitalità in montagna che abbiamo costruito negli anni a Skyway Monte Bianco, fatta di ricerca, attenzione ai dettagli e capacità di trasformare un luogo in un’esperienza. La bellezza straordinaria delle montagne della Valle d’Aosta è il nostro punto di riferimento, e la nostra ambizione è cercare di offrire un’ospitalità che ne sia all’altezza”.