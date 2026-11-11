Michel Martinet nuovo consigliere segretario dell’ufficio di presidenza

AOSTA (fci) Michel Martinet (Uv) è il nuovo consigliere segretario dell’ufficio di presidenza del Consiglio regionale, in sostituzione di Laurent Viérin eletto assessore.

La votazione si è svolta nella serata di giovedì scorso, 5 novembre, al termine della seduta in cui sono stati eletti il presidente della Regione Aurelio Marguerettaz e la nuova Giunta. Il consigliere Michel Martinet (foto) ha ottenuto 20 voti, mentre 4 sono andati a Marco Sorbara (Forza Italia), 4 all’ex presidente della Regione l’unionista Renzo Testolin e 6 le schede nulle. Sono state inoltre ricostituite le commissioni consiliari permanenti, la commissione per il regolamento e il comitato paritetico di controllo e valutazione delle politiche regionali.