L’Assessorato regionale Agricoltura e Risorse naturali informa che sono stati pubblicati 11 avvisi pubblici di selezione per titoli finalizzati all’assunzione di operai idraulico-forestali, con contratto di lavoro a tempo determinato stagionale, da impiegare nei cantieri di lavoro.

Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica entro lunedì 14 dicembre prossimo.

Per presentare la domanda, i candidati devono autenticarsi tramite identità digitale (SPID, CIE o CNS) sul sito istituzionale www.regione.vda.it accedendo alla sezione Risorse naturali, oppure collegarsi direttamente alla piattaforma dedicata: https://regione-vda.iscrizioneconcorsi.it

Le modalità di registrazione e di compilazione della domanda online sono descritte nell’apposita sezione «Procedura di registrazione e di compilazione della domanda on-line» contenuta in ciascun avviso di selezione, consultabile sulla medesima piattaforma.

Per ulteriori informazioni sulla procedura è possibile rivolgersi all’Ufficio Gestione degli addetti idraulico-forestali del Dipartimento Agricoltura e Risorse naturali, presso la sede dell’Assessorato in località Amérique 127/A, a Quart. L’ufficio è contattabile dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 15, ai numeri telefonici 0165 776207 e 0165 776211 oppure all’indirizzo e-mail agricoltura@regione.vda.it