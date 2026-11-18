AOSTA (gre) Era stracolma la sala conferenze della Bcc Valdostana – in via Garibaldi ad Aosta – nella serata di sabato scorso, 7 novembre. Il motivo di così tanto interesse? Il destino della tratta ferroviaria Aosta-Pré-Saint-Didier, ormai inattiva dal 24 dicembre 2015.

Ha organizzato l’incontro il Comitato ferrovia Aosta-Pré-Saint-Didier e dall’appuntamento è emerso un chiaro obiettivo: ritorno al treno, ammodernare, elettrificare e riattivare la linea.

C’è soddisfazione dunque per la riuscita di questo incontro poiché come afferma Henry Truchet, membro promotore del Comitato, «Quella di sabato non è stata una semplice riunione di quartiere né una protesta “di parte”. Quella sala era piena di persone spinte da un amore sincero e profondo per la nostra terra. Quando pensiamo al futuro della tratta ferroviaria Aost a-Pré-S aint-Didier, – continua Henry Truchet – non stiamo parlando solo di numeri, binari o costi infrastrutturali, ma piuttosto della spina dorsale della nostra mobilità, dell’identità della nostra regione e della dignità di coloro che qui vivono ogni giorno.Per troppo tempo abbiamo assistito all’abbandono di questa tratta cedendo alla tentazione di considerarla un ramo secco o un retaggio del passato. Oggi la realtà ci chiede una visione opposta in un epoca in cui l’Europa e il mondo intero investono sulla transizione ecologica. Pertanto rinunciare al treno nell’Alta Valle significherebbe fare un passo indietro, condannare le nostre strade ad un traffico pesante e inquinante e isolare comunità che invece meritano soluzioni moderne, veloci e pulite».

Con la serata organizzata dal Comitato (che ha aperto le adesioni, è sufficiente scrivere all’indirizzo mail comitato@aosta-pre.it, indicando nome, cognome, luogo di nascita e residenza, indirizzo mail e numero di telefono) dunque si è ribadito che scegliere di rivedere il progetto e investire sul ripristino e l’elet trificazione della linea «signi fica ascoltare i valdostani e dare ai nostri giovani studenti e ai lavoratori una reale alternativa all’automobile oltre ad offrire ai turisti un’esperienza di viaggio panoramica, moderna ed ecologica».

Un’alternativa dunque al traffico su gomma, che però non sembra interessare le istituzioni. Una questione politica o economica?

«Politica significa responsabilità ma soprattutto significa visione. Un’amministrazione lungimirante non si limita a gestire la quotidianità o a scegliere la strada più facile del disimp egno, – continua Henry Truchet – ma lasciare un’eredità di cui le future generazioni possano andarne fiere. Proprio per questo motivo chiediamo di non chiudere la porta, di non firmare la resa per un’infrastruttura fondament ale. Cogliete quindi l’appello accorato della comunità e abbiate il coraggio istituzionale di riaprire e restituire all’Alta Valle il treno che merita».

Le oltre 250 persone che con grande partecipazione erano presenti all’incontro hanno lanciato un chiaro segnale per le sorti della linea ferroviaria, tanto che al centro dell’incontro c’è stato il lancio ufficiale della raccolta firme con oltre 200 sottoscrizioni già raccolte proprio nel corso della serata.

Il Comitato è intenzionato dunque più che mai a portare avanti il suo progetto, forte anche dell’adesione di 27 realtà tra associazioni, gruppi sindacali e politici, oltre ai numerosi singoli cittadini, con l’obiettivo di impedire la dismissione definitiva della tratta, contrapponendosi inoltre alle ipotesi alternative – trasporto su gomma o conversione in pista ciclabile ritenute inadeguate a risolvere i problemi di viabilità e mobilità della vallata.

Durante la serata poi sono state proiettate delle slides con il programma degli interventi previsti e i relativi costi: elettrificazione della linea, adeguamento binari e individuazione di nuovi punti di incrocio e gestione dei passaggi a livello, il tutto per una spesa complessiva preventivata di 150 milioni di euro, suddivisa tra fondi statali e regionali – per la parte infrastrutturale principale – e quote a carico di Regione, Comuni e Unités des Communes.

Oltre alla raccolta firme per promuovere una legge popolare, i promotori hanno voluto ricordare infine la forte adesione anche sulla piattaforma dei «Luoghi del Cuore» del FAI. Pertanto – come conclude Henry Truchet -, «Sia come cittadino della Valdigne che come padre, dico: diamo un futuro migliore ai nostri figli e a quelli delle prossime generazioni ».

Roberto Guscelli