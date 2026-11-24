Al Centro per le Famiglie continuano gli incontri organizzati con il Ser.D. per sensibilizzare e orientare sui rischi legati all’assunzione di sostanze psicotrope. Accanto alla formazione per chi lavora nei servizi sociosanitari e educativi, sono i laboratori per le famiglie: uno spazio di dialogo e di confronto tematico e guidato. Inoltre, il progetto prevede anche spazi di confronto in piccoli gruppi, guidati dai professionisti e le professioniste del Ser.D.

Il nuovo ciclo di due incontri in programma giovedì 26 e lunedì 30 novembre, dalle 18 alle 20 al Centro di viale Federico Chabod 9, fa parte dell’azione laboratoriale per le famiglie. Gli incontri sono aperti a tutti, dagli adolescenti agli adulti, ed offrono un’occasione di informazione e di scambio guidato sul tema della dipendenza da sostanze, esplorando le connessioni tra l’adolescenza, il contesto di vita, le relazioni e le sostanze.

Il progetto è una collaborazione tra Regione Autonoma Valle d’Aosta, Centro per le Famiglie e Servizio Dipendenze Patologiche-Ser.D dell’USL della Valle d’Aosta, finanziato dal Dipartimento per le politiche della famiglia. Per partecipare è necessaria la prenotazione, gli incontri hanno un minimo di 5 partecipanti.

L’incontro di giovedì 26 è intitolato “Tra gruppo, emozioni e identità: perché nasce la dipendenza e come ci influenza” e sarà guidato dalla psicoterapeuta

Paola Sandrone e dall’assistente sociale Rosanna Camarda.

Quello di lunedì 30 novembre, avrà come tema “Scegliere in libertà: strumenti per costruire autonomia e prevenire le dipendenze” e sarà condotto dall’educatrice professionale Sveva Mancini.

Per info e prenotazione: Mail: info@centrofamiglievda.it oppure 3711665371 (anche WhatsApp).