La Federazione Italiana Sport Equestri ha ufficializzato la composizione della squadra che parteciperà ai Campionati del Mondo di endurance in programma sabato 19 dicembre a Butheeb, negli Emirati Arabi Uniti.

Martina Pisano di La Salle di Equi.Libres du Mont Blanc e il suo cavallo Monello Alfabia sono stati scelti come prime riserve dopo i 5 azzurri selezionati: l’umbra Greta Bistoletti, il friulano Daniel Braido, la laziale Alessandra Brunelli, l’altra umbra Costanza Laliscia e il veneto Nicholas Scola.

La Commissione di selezione ha individuato i 5 binomi italiani dopo i 2 ritiri di preparazione che si sono svolti lunedì 9 e martedì 10 novembre a Varese ed a Perugia, con la partecipazione dei 10 migliori azzurri con i loro cavalli.