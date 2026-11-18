AOSTA Una nuova sfida per Laurent Viérin che va a ricoprire il ruolo di assessore allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile. Quali sono ora le sue priorità dopo avere esaminato i dossiers e come si è svolta questa prima settimana di lavoro?

«Era evidente la necessità che la macchina amministrativa non si fermasse e così è stato. Innanzitutto mi sono messo subito all’opera per una ricognizione dei vari settori di mia competenza attraverso incontri e condivisione con dirigenti, funzionari e personale per iniziare ad affrontare rapidamente, ma in modo approfondito, le questioni più urgenti. Una settimana intensa ma proficua – quindi – nell’affrontare le priorità: dai trasporti – ferrovia e aeroporto su tutti – alle crisi aziendali – Cogne acciai speciali, Grivel e Musumeci in primis -, dagli impianti a fune e le stazioni sciistiche al piano industriale. Senza dimenticare le fasi conclusive dell’organizzazione della Fiera di Sant’Orso, che abbiamo lanciato come anteprima martedì nella conferenza stampa di presentazione del “Marché Vert Noël”».

Capitolo trasporti quindi, per il quale, aggiunge l’Assessore, «Sarà mia premura dare priorità alle fasi conclusive della riapertura della ferrovia fino ad Aosta e dell’a eroporto per ridare le giuste vie di comunicazione alla Valle d’Aosta, in un’ottica di accessibilità e diversificazione. E questo monitorando puntualmente l’avanzamento dei lavori e il rispetto del cronoprogramma affinché siano rispettati i tempi e le procedure. Tutto ciò accompagnato da un percorso di presentazione sul territorio regionale alla popolazione, con l’obiettivo di informare e condividere. Per la ferrovia, inoltre, con la novità di una possibilità di collegamento ferroviario con Milano, oltreché con Torino, e l’obiettivo di fare uscire la Valle d’Aosta dalla difficile accessibilità in cui si trova e di diversificare le opzioni sulle modalità di trasporto della comunità, in un’ottica di mobilità sostenibile ed accessibile. La settimana prossima firmerò, in questo senso, la convenzione con l’Assessore della Regione Lombardia assieme al collega del Piemonte per concretizzare il tutto. L’altra priorità relativa all’a eroporto Corrado Gex sarà la sua apertura definitiva ed a regime, dopo quella parziale, per arrivare anche in questo caso ad una ripresa dei collegamenti della nostra regione con l’esterno e in entrata, per un’affluenza pure turistica e di accessibilità diversificata».

In questi ultimi giorni è tornata al centro del dibattito la linea Aosta-Pré-Saint-Didier.

«La riflessione sulla ferrovia Aosta-Pré-Saint-Didier è aperta. – afferma Laurent Viérin – Con l’approvazione del Piano regionale dei trasporti il Consiglio Valle ha dato degli indirizzi, che ora saranno oggetto di dibattito e di approfondimento. È errato il messaggio che si cerca di veicolare sulla volontà di chiusura della Aosta-Pré-Saint-Didier, che peraltro è già inutilizzata da anni. Il messaggio contenuto nel Piano dei trasporti è tutt’altro: si manifesta la volontà di diventare proprietari della tratta e deciderne il futuro attraverso studi comparati e puntuali grazie ai DOCFAP, documenti di fattibilità delle alternative progettuali, che metteranno sul piatto opportunità e prospettive, anche di sostenibilità. Al riguardo ho molto apprezzato il messaggio e l’approccio da parte di certe forze anche di minoranza su questa tema, che non deve essere strumentalizzato».

Attività produttive e industria: quali sono le novità in cantiere?

«Per il settore industriale la novità sarà rappresentata dalla presentazione del Piano industriale della nostra Regione, una sorta di piano regolatore della situazione industriale e artigianale, che offrirà un quadro puntuale e dettagliato della situazione esistente, delle potenziali offerte di sviluppo, di ricerca e di formazione diviso per macro settori, rappresentando pianificazione, prospettiva, opportunità di lavoro e attrattività. – prosegue l’Assessore – Accanto a questo, la priorità è e rimane la crisi occupazionale di certe aziende, che sarà accompagnata e seguita con attenzione da me come dai servizi del nostro Assessorato, in collaborazione con le organizzazioni sindacali, che ringrazio per il loro lavoro, con un’opera di condivisione, nel rispetto dei ruoli di ciascuno. Il momento è difficile a livello globale, e certe situazioni purtroppo non dipendono da noi, ma questo deve stimolarci ad avere ancora maggiore attenzione ai temi del lavoro e dell’occupazione, costituendo uno stimolo per mettere in campo idee e risorse della nostra Amministrazione regionale per sostenere famiglie ed imprese, con particolare riferimento ai giovani. Al di là di misure di sostegno e calmierazione, importante sarà – partendo da ciò che esiste già – creare crescita e sviluppo, nuove opportunità, meno complicazione e burocrazia, pensado a strumenti e ad azioni che guardino al futuro».

Un altro dossier caldo riguarda le stazioni sciistiche e gli impianti a fune.

«Per il settore delle stazioni sciistiche e degli impianti a fune, che sono lieto di seguire, l’attenzione sarà riservata a proseguire gli investimenti attraverso una pianificazione a medio e lungo termine, dopo il successo della Stella di Pila ed i risultati importanti del turismo invernale sul bilancio regionale e quindi per tutti i valdost ani. – afferma Laurent Viérin – Il turismo rimane il traino della nostra economia, abbinato ai beni culturali, naturalistici, alla nostra agricoltura e ruralità. Quindi il lavoro per creare un turismo sulle 4 stagioni esiste. La Valle d’Aosta ha una possibilità di offerta incredibile in tutti i periodi dell’anno, tanto che sono fermamente convinto che non esistano località non turistiche e periodi non turistici, ma che tutto dipenda da ciò che si offre. Gli impianti a fune – sui quali sarà importante continuare ad investire – anche in termini di servizi e di trasporti, non solo nelle grandi località ma anche nelle più piccole, rimangono in ogni caso il fulcro della crescita della nostra economia. Le località sciistiche, che sempre più stanno sviluppando anche opportunità estive, sono una parte importante dello sviluppo e del mantenimento delle nostre vallate, ponendo sempre una grande attenzione all’ambiente».

Artigianato, anche qui il lavoro non mancherà.

«L’artigianato di tradizione nelle sue varie espressioni è un fiore all’occhiello della nostra regione, volano di identità, di arte, di cultura ed anche di impresa. In questa direzione lavorerò per valorizzare ancora maggiormente il settore. La sua crescita rimane uno degli elementi fondamentali per conservare e preservare una parte importante dell’identità della Valle d’Aosta, che è pure economia. Accanto alla Foire de Saint Ours, passata da tradizione millenaria ad evento internazionale, una vetrina incredibile per la nostra regione, esiste una programmazione di investimenti. Parliamo dei percorsi formativi per il riconoscimento della qualifica di “Maître artisan” alle azioni di tutela e sostegno delle produzioni a rischio di progressivo abbandono, fino alla promozione dei corsi per l’apprendimento delle tecniche di lavorazione artigianali, senza dimenticare la formazione professionalizzante oppure il sostegno ad eventi come la Fiera di Donnas ed altre iniziative per valorizzare il settore. Il mio impegno sarà di essere all’ascolto delle categorie coinvolte e delle loro istanze».

Infine formazione e lavoro per i giovani in particolare.

«La parte relativa all’istruzione e alla formazione professionale, che ho avuto l’onore di seguire già ai tempi dell’Assessorato dell’Istruzione e cultura, sono cruciali per indirizzare le politiche di inserimento lavorativo e combattere la dispersione scolastica. Come ad esempio i percorsi triennali e quadriennali di qualifica e diploma professionale che hanno accolto quasi 1.700 giovani dal 2016. Dal 2027 in parallelo al piano di dimensionamento scolastico, l’offerta sarà programmata su base triennale. L’obiettivo è un’azione articolata, non sovrapposta all’istruzione professionale e coerente con i fabbisogni delle imprese».