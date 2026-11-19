Sabato prossimo, 21 novembre, alle 20.30, nella Sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale ad Aosta, l’associazione Agrou ospita Monique Charbonnier, psicologa, psicoterapeuta e ricercatrice universitaria in Psicologia dello sviluppo con la conferenza “Di relazione ci si ammala, di relazione si guarisce. La relazione che cura”.

Non si tratterà di una lezione da ascoltare, ma di qualcosa da attraversare insieme, per guardare da vicino ciò che riguarda ognuno di noi, nessuno escluso. È un viaggio che comincia molto prima di quanto pensiamo: cullati dal battito di un cuore, dove prima ancora di capire abbiamo imparato a sentire. Siamo già in relazione prima di saperlo… e quel primo sentire ci accompagna per tutta la vita, anche quando ce ne siamo dimenticati.

Da lì la dottoressa Charbonnier seguirà il bambino che siamo stati, quello che senza parole cercava un volto per sapere se nel mondo c’era un posto per lui. Lo seguirà mentre cresce e impara di che cosa ha bisogno per sentirsi al sicuro… ricordando che a un genitore non è chiesto di essere perfetto, basta che sia sufficientemente buono. Poi arriverà l’adolescenza, forse la tappa più tempestosa del viaggio. Tutto si ribalta come un calzino: il corpo cambia più in fretta di quanto si riesca a capirlo, e il bisogno di essere visti si veste di silenzi, di sfide, di porte chiuse. È il tempo in cui un genitore guarda il proprio figlio e si chiede: chi sei tu, immenso sconosciuto? Eppure l’adolescenza non è soltanto una sfida da superare… può diventare una via maestra, un’occasione per i ragazzi e per gli adulti che stanno loro accanto di rimettere al centro la relazione. Non servono risposte perfette. Serve restare, reggere il colpo, abitare la tempesta insieme a loro… e far sentire, con i fatti prima ancora che con le parole: io sono qui e da qui non mi muovo. Strada facendo si scoprirà in che modo di relazione ci si ammala. Ci si ammala quando al posto di una carezza arriva un giudizio, e si impara a nascondere ciò che siamo pur di essere accettati. Quando sentirsi qualcuno dipende da un voto, da una prestazione, da quanto riusciamo a non deludere nessuno… e l’ansia diventa una compagna di banco che non cambia mai posto. Ci si ammala quando il dolore non trova nessuno disposto ad ascoltarlo, e allora lo si addormenta… ma insieme al dolore si spegne anche la gioia. Perché l’anestesia non sceglie: non spegne solo quello che fa male, spegne tutto. E ci si ammala di solitudine, anche in mezzo agli altri, quando nessuno ci raggiunge più, né con le mani né con le parole.