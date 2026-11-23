AOSTA (fri) Pomeriggio e serata a Brissogne dedicati al Campionato di società 2026 di palet oggi, sabato 21 novembre, con i quarti di finale della C ed ottavi e quarti della AB.

Tra le 15 formazioni iscritte alla C dalle 17.30 si sfideranno le migliori 8, dopo i 2 turni di qualificazione. Le gare in programma sono Saint-Denis-Valtournenche, Chatillon-Valdigne B, Verrayes A-Brissogne ed Issogne B-Verrayes B. Le vincitrici torneranno in campo sabato prossimo, 28 novembre, per le semifinali (alle 14.30) e l’attesa finale delle 17.30.

Sabato scorso al Palafent sono state impegnate le 6 squadre dei gironi 4 e 5. Nel primo il Saint-Denis ha totalizzato 18 punti, 5 per il Valdigne A e 4 per Donnas, nel secondo leader con 15 punti il Verrayes A, a 11 l’Issogne B e 0 per il Champdepraz, con passaggio agli ottavi pertanto di Verrayes A, Issogne B e Saint-Denis, che si sono aggiunte alle migliori del primo turno di qualificazione Verrayes B, Valdigne B, Valtournenche, Chatillon e Brissogne.

Nel tabellone di AB le 22 partecipanti hanno disputato il doppio giro di selezione, rimanendo quindi 16. Il tabellone odierno alle 14.30 vede di fronte Marmore-Donnas B, Chatillon A-Verrayes, Nus A-Gressan Cogne, Verrès-Arnad, Nus B-Saint-Christophe, Pontey-Valtournenche, Chatillon B-Issogne B e Saint-Vincent-Brissogne. Dopo gli ottavi alle 17.30 sono previsti i quarti, con le semifinali e la finale sabato 28 dalle 14.30.

Sabato 14 a Brissogne per la categoria maggiore si sono misurate le squadre dei gironi 4, 5, 6 e 7. Nel 4 ha primeggiato con 13 punti il Nus A, secondo a 9 Valtournenche e a 5 Donnas A, nel gruppo 5 ancora il Nus al comando, questa volta la squadra B con 14 punti, poi a 8 il Gressan/Cogne e a 5 il Champdepraz, nel 6 16 punti per il Marmore, 7 per il Saint-Christophe e 4 al Valdigne, nella poule 7 Saint-Vincent primo con 16, secondo a 9 Verrayes, terzo a 2 Saint-Denis.