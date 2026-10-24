24 Ottobre 2026 - Aggiornamento alle 19:05

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Successo di pubblico per la visita al cantiere della centrale CVA di Hône

Redazione Pubblicato il

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Successo oggi, sabato 24 ottobre, per le visite guidate gratuite organizzate dalla CVA sul cantiere del nuovo impianto idroelettrico di Hône 2. Hanno aderito all’iniziativa 80 visitatori, suddivisi in 4 turni di visita, 2 al mattino e 2 al pomeriggio.

Per l’occasione, la CVA ha messo a disposizione dei partecipanti un servizio di trasporto per raggiungere il cantiere, dove sono stati illustrati dagli ingegneri della società e dai referenti di COGEIS, ditta appaltatrice dei lavori, gli interventi di rifacimento della centrale idroelettrica di Hône.

Il progetto concernente l’impianto di Hône 2 è del valore complessivo di circa 156 milioni di euro. L’intervento permetterà di valorizzare appieno il potenziale idrologico della Valle di Champorcher portando la produzione dagli attuali 49 GWh a 104 GWh l’anno: l’equivalente di circa 20.000 impianti fotovoltaici domestici. Inoltre La riduzione delle emissioni di CO2 sarà superiore alle 40.000 tonnellate all’anno, corrispondente alla quantità assorbita da circa 270.000 alberi.

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