Successo di pubblico per la visita al cantiere della centrale CVA di Hône

Successo oggi, sabato 24 ottobre, per le visite guidate gratuite organizzate dalla CVA sul cantiere del nuovo impianto idroelettrico di Hône 2. Hanno aderito all’iniziativa 80 visitatori, suddivisi in 4 turni di visita, 2 al mattino e 2 al pomeriggio.
Per l’occasione, la CVA ha messo a disposizione dei partecipanti un servizio di trasporto per raggiungere il cantiere, dove sono stati illustrati dagli ingegneri della società e dai referenti di COGEIS, ditta appaltatrice dei lavori, gli interventi di rifacimento della centrale idroelettrica di Hône.
Il progetto concernente l’impianto di Hône 2 è del valore complessivo di circa 156 milioni di euro. L’intervento permetterà di valorizzare appieno il potenziale idrologico della Valle di Champorcher portando la produzione dagli attuali 49 GWh a 104 GWh l’anno: l’equivalente di circa 20.000 impianti fotovoltaici domestici. Inoltre La riduzione delle emissioni di CO2 sarà superiore alle 40.000 tonnellate all’anno, corrispondente alla quantità assorbita da circa 270.000 alberi.