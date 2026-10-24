I principali provvedimenti della Giunta regionale di venerdì 23 ottobre

PRESIDENZA DELLA REGIONE

La Giunta ha approvato l’avvio del percorso di revisione del sistema della finanza locale, stabilito dalla legge 48 del 1995, mediante la costituzione di un Tavolo tecnico-politico tra Regione ed enti locali, incaricato di elaborare indirizzi strategici, proposte di atti normativi e di eventuali atti amministrativi di attuazione. Contestualmente, l’Esecutivo ha deciso di avviare le procedure per l’affidamento al professor Guido Rivosecchi, ordinario di Diritto costituzionale e pubblico presso l’Università degli Studi di Padova, di un servizio di consulenza specialistica per una spesa massima di 45.000 euro.

AFFARI EUROPEI, INNOVAZIONE, PNRR E POLITICHE NAZIONALI PER LA MONTAGNA E POLITICHE GIOVANILI

È stato approvato, per il biennio 2026 e 2027, il bando per la presentazione dei progetti di servizio civile regionale “Tutto inizia con una scelta – scegli il Servizio civile”, per una spesa complessiva di 310.000 euro.

ISTRUZIONE, CULTURA E POLITICHE IDENTITARIE

La Giunta regionale ha approvato l’integrazione del Programma degli acquisti di beni e servizi dell’Amministrazione regionale 2026-2028 inserendo la procedura negoziata, tramite la Centrale Unica di Committenza, per il Servizio di responsabile di coordinamento e direzione del MegaMuseo – Museo Archeologico Contemporaneo di Aosta, ai fini di un’adeguata pianificazione gestionale e organizzativa, nonché dello sviluppo e dell’attuazione del progetto culturale e scientifico del sito per un importo complessivo pari a 213.500 euro.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

E’ stata deliberata la concessione di un contributo straordinario a favore del Comune di Gressoney-Saint-Jean, 825.000 euro, finalizzato alla realizzazione di un nuovo fabbricato destinato a Club House a supporto dell’area golfistica e per gli sport nordici comunale, e di un contributo integrativo di 500.000 euro a favore del Comune di Fénis per la realizzazione di un collegamento ciclopedonale con passerella sulla Dora Baltea.

Inoltre la Giunta ha approvato la concessione di 2 contributi a titolo di concorso finanziario alle spese relative a interventi, su infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale: il primo, di 555.778 euro al Comune di Aosta per i lavori da effettuare alla piscina scoperta di Tzamberlet, il secondo di 211.427 euro al Comune di Courmayeur per la riqualificazione dell’area esterna del Palazzetto dello sport.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

La Giunta regionale ha deliberato la bozza di Accordo di collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità per la realizzazione del progetto “Per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico – Fondo autismo 2025-2026” impegnando per l’anno 2026 la somma di 167.755 euro.

E’ stata quindi approvata l’integrazione degli indirizzi e degli obiettivi assegnati all’USL della Valle d’Aosta, destinando ulteriori risorse per garantire il mantenimento e il rafforzamento dei livelli essenziali di assistenza, sostenere l’equilibrio economico del sistema sanitario regionale e finanziare interventi di investimento ritenuti prioritari per l’ammodernamento delle strutture, delle tecnologie, dei sistemi informativi e delle dotazioni aziendali. Con il provvedimento vengono prenotate complessivamente risorse per oltre 85,6 milioni di euro per il 2026, di cui 24,85 milioni relativi alle integrazioni del finanziamento dei LEA, previste dalle recenti leggi regionali di variazione del bilancio, e 339,8 milioni pari alle risorse attualmente stanziate sul bilancio regionale per l’anno 2027, aggiornando inoltre alcuni obiettivi gestionali dell’USL e confermando le direttive regionali finalizzate al miglioramento dell’efficienza dei servizi, alla riduzione delle liste d’attesa e al potenziamento delle attività territoriali nonché di prevenzione e screening.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

È stato approvato un ulteriore potenziamento delle attività di comunicazione pubblicitaria turistica in Italia e all’estero per il 2026. Con questo atto, che impegna 452 mila euro, si intende consolidare la notorietà del marchio “Valle d’Aosta” e l’attrattività dell’offerta turistica della nostra regione, in particolare in concomitanza con l’avvio della stagione invernale 2026-2027.