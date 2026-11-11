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Auguri 07/11/2026

Redazione Pubblicato il

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Gli amici augurano una buona pensione a Ezio Yeuilla di Verrayes (prima foto) che da lunedì 5 ottobre scorso, dopo 36 anni di lavoro all’Usl di Aosta, può finalmente dedicarsi alle sue passioni

Tanti auguri nonna “Nina” Celestina (seconda foto) per i tuoi 99 anni festeggiati mercoledì 7 ottobre! Ti vogliamo bene

Congratulazioni ad Aline (terza foto) per aver conseguito mercoledì 28 ottobre la laurea in Medicina Veterinaria all’Università di Milano. Siamo fieri di te

Ilaria e Peter (ultima foto) si sono sposati sabato 24 ottobre: grazie per la bella festa dalle vostre famiglie e da tutti gli amici

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