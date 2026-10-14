Dalla moda all’aperitivo: ad Aosta la novità in via Sant’Anselmo si chiama Portofino

AOSTA (peb) C’è un nuovo indirizzo nel centro storico di Aosta che nasce all’insegna di un’idea sempre più attuale: unire stile, moda e convivialità in un unico progetto. È Portofino, il locale di Massimo Mercaldi che affianca l’omonima boutique di moda uomo di via Sant’Anselmo, dal 2023 entrata nel panorama commerciale cittadino con una proposta dedicata all’uomo contemporaneo.

Accanto alla boutique, il nuovo Portofino amplia il progetto portandolo dal guardaroba alla tavola e al momento della pausa, in uno spazio pensato per accompagnare la giornata con una dimensione informale e conviviale. Dalla colazione all’aperitivo, dal pranzo alla cena, oppure semplicemente per una “coccola” pomeridiana dopo lo shopping a base di tè, tisane, spremute, croissant o tramezzini.

«Abbiamo inaugurato lo scorso giovedì 20 agosto questo nuovo bistrot con spazio bar, proprio comunicante con il nostro negozio. – racconta Massimo Mercaldi – Il riscontro fin da subito è stato molto positivo! Il negozio ormai è conosciuto in città e l’idea era di offrire un locale contemporaneo e trasversale aperto tutto il giorno, per una colazione, il pranzo, l’aperitivo o il momento della cena. Sono già del settore: prima ad Aosta, in via Torino, avevo lo Chantilly, ma anche altre attività fuori Valle nel resto d’Italia, da Torino, alle Marche, alle Toscana…».

Il menu propone un ventaglio di specialità che valorizzano il territorio e seguono la stagionalità degli ingredienti: crespelle alla valdostana, sedanini ai funghi Porcini, brasato al Barolo, hamburger di Chianina con Fontina o il classico branzino alle erbette, volendo con patate al forno o insalata. In abbinamento ci sono calici di vino, aperitivi, cocktail e long drinks. Sul fronte dolce: piccola pasticceria, torte e dessert monoporzione.

Gli ambienti interni, moderni e luminosi, si distinguono anche per una vivace enoteca a vista con esposte bottiglie da Nord a Sud, oltre a una selezione di etichette valdostane: uno spazio amichevole ma molto curato, grazie anche a un servizio efficiente, che induce a fermarsi per una pausa all’insegna della convivialità.

Portofino è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 22.30; chiuso il lunedì. Per maggiori informazioni e prenotazioni, tutti gli interessati possono contattare il numero 0165 040405.

Arabella Pezza