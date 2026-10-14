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Sos Canile e Gattile 10/10/2026

Redazione Pubblicato il

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SAINT-CHRISTOPHE (zgn) Al Canile e Gattile regionale di Saint-Christophe questa settimana cercano casa: Biondo, giovane pastore già castrato ritrovato a Pont-Saint-Martin; Lulù, giovane femmina di pastore recuperata anch’essa a Pont-Saint-Martin; Trei, pastore guardiano un po’ diffidente.
Chi dovesse riconoscerli oppure chi fosse interessato all’adozione, o semplicemente per richiedere informazioni, contattare il Canile al numero 366 5674843.

Ingrandisci la foto: Biondo
Biondo
Ingrandisci la foto: e Lulù, giovani cani pastore ritrovati a Pont-Saint-Martin,
e Lulù, giovani cani pastore ritrovati a Pont-Saint-Martin,
Ingrandisci la foto: e Trei che è un po’ diffidente
e Trei che è un po’ diffidente

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