SAINT-CHRISTOPHE (zgn) Al Canile e Gattile regionale di Saint-Christophe questa settimana cercano casa: Biondo, giovane pastore già castrato ritrovato a Pont-Saint-Martin; Lulù, giovane femmina di pastore recuperata anch’essa a Pont-Saint-Martin; Trei, pastore guardiano un po’ diffidente.
Chi dovesse riconoscerli oppure chi fosse interessato all’adozione, o semplicemente per richiedere informazioni, contattare il Canile al numero 366 5674843.
Sos Canile e Gattile 10/10/2026
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SAINT-CHRISTOPHE (zgn) Al Canile e Gattile regionale di Saint-Christophe questa settimana cercano casa: Biondo, giovane pastore già castrato ritrovato a Pont-Saint-Martin; Lulù, giovane femmina di pastore recuperata anch’essa a Pont-Saint-Martin; Trei, pastore guardiano un po’ diffidente.
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