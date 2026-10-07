In questa bellissima immagine degli anni Quaranta la sala principale del Caffé Nazionale di Aosta, che all’epoca ospitava il ristorante, allestita per il pranzo. Un’attività riproposta da quattro anni da Paolo Griffa con risultati lusinghieri, come testimonia il nostro articolo a pagina 32, che però si era persa dalla memoria degli aostani.
Foto d’Antan 03/10/2026
Redazione · Pubblicato il
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