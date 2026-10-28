Questa bella immagine restituisce l’atmosfera della storica edicola di piazza Emilio Chanoux (non più esistente) nel 1956. Sono passati settant’anni da allora e vedere questa parata di giornali e riviste rammenta l’allegria dei luoghi di incontro che erano i chioschi all’aperto dove si vendeva di tutto.
Foto d’Antan 24/10/2026
Redazione · Pubblicato il
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