Foto d’Antan 17/10/2026

Ad iniziare la storia incredibile (vedi articolo correlato) di tre generazioni di sciatrici in Coppa del Mondo, un caso unico nella stessa famiglia, fu Roselda Joux di Gressan, atleta dello Ski Club Pila. Figlia di allevatori, Agostino “Anti” Joux ed Emilia “Mia” Vierin, proprietari di rinomate e storiche reines, Roselda Joux in questa immagine è sul podio dei Campionati Italiani Assoluti del 1968 di slalom gigante, nel quale si registrò un pari merito proprio tra lei e Marisella Chevallard, all’epoca sciatrice dello Sci Club Gressoney Monte Rosa. Nella fotografia sono da sinistra l’argento Glorianda Cipolla dello Sci Club Courmayeur Monte Bianco, Giustina Demetz della Scuola di sci Pirovano e, insieme, Roselda Joux del Pila e Marisella Chevallard del Gressoney. Sabato prossimo, 24 ottobre, a 56 anni di distanza da quei giorni farà il suo esordio a Soelden Tatum Bieler, la nipote di nonna Roselda. Una bella soddisfazione.